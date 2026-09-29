Meloni: “L’Europa deve agire di fronte alle crisi”

Un pacchetto di proposte per far reagire l’Europa di fronte alle crisi internazionali, a partire dalla competitività e dalla politica agricola comune. E’ stato uno dei temi del bilaterale tenutosi a Praga tra la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il primo ministro ceco Andrej Babis, in un incontro che ha rafforzato le relazioni tra i due Paesi. Così come sono solide quella tra Roma e Washington, ha dichiarato Meloni.

La reazione dell’Europa

“Abbiamo parlato delle materie che saranno oggetto anche del prossimo Consiglio Europeo, dei diversi appuntamenti che stiamo organizzando in preparazione a margine del vertice. Il primo punto che abbiamo affrontato e che affrontiamo, perché sono battaglie che abbiamo condotto varie volte insieme, è quello della competitività. Siamo entrambi determinati a scongiurare il rischio concreto che l’Italia, che l’Europa non sia più in grado di produrre, di investire, di incidere sui mercati globali”. Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni nelle dichiarazioni alla stampa a Praga con il primo ministro della Repubblica ceca. La premier ha ricordato il “conflitto in Iran, la chiusura di Hormuz, l’instabilità nel Mar Rosso, l’impatto che queste crisi tutte insieme stanno avendo nei nostri sistemi, nelle nostre società, che non fanno altro che aggravare un quadro che era già critico e questo ci impone ovviamente di agire, di farlo immediatamente. È la ragione per la quale, senza entrare in temi che sono troppo tecnici, però tra le altre cose con il primo ministro Babis abbiamo lavorato a un pacchetto di proposte comuni, quindi a una proposta Italia-Repubblica Ceca da portare come spunto per il dibattito del prossimo Consiglio Europeo”, una proposta che si incentra sulla ulteriore revisione degli Ets.

Sistemi complementari

“Possiamo dire senza timore di smentita che Italia e Repubblica ceca sono state più vicine che mai, le nostre relazioni sono ora nelle condizioni di esprimere il loro massimo potenziale di sviluppo grazie alla complementarietà dei nostri sistemi produttivi e alla convergenza su molti dossier“. Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni nelle dichiarazioni alla stampa a Praga con il primo ministro della Repubblica ceca. “Ho grande rispetto per il coraggio, la chiarezza e il pragmatismo con cui il primo ministro conduce la sua attività e il suo impegno”, ha aggiunto la premier. “Siamo entrambi impegnati a diversificare le fonti di approvvigionamento” e questo “ci offre una opportunità di sfruttare la complementarietà di sistemi produttivi e diventare partner tecnologici e industriali a partire dal nucleare di nuova generazione”. Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni nelle dichiarazioni alla stampa a Praga con il primo ministro della Repubblica ceca. “Praga – sottolinea – investe sullo sviluppo dei piccoli reattori modulari, l’Italia ha appena ripreso il cammino penso che sia un settore in cui potremmo lavorare molto bene”.

Solide relazioni Italia-Usa

“Sui rapporti con gli Stati Uniti, tutti sanno in Ue come la penso sull’unità dell’Occidente e sul fatto che sia molto importante per tutti noi mantenere questo legame solido. Parlo per l’Italia ma vale per l’Europa intera, siamo tutti più forti se siamo uniti, siamo tutti più deboli se siamo divisi”. Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni nelle dichiarazioni alla stampa a Praga con il primo ministro della Repubblica ceca rispondendo a una domanda fatta ad entrambi sui rapporti con Donald Trump. Tra Italia e Stati Uniti, ha aggiunto la premier, i rapporti sono solidi e “non è una solidità che può essere messa in discussione, scalfita dall’attualità. Io sono determinata a continuare a rafforzare queste relazioni perché penso che sia nell’interesse dell’Italia e dell’Europa”.

Pac e fondi di coesione

“Non accetteremo che si tagli su questi capitoli e riteniamo che si possa tagliare su altri capitoli come le spese di funzionamento che negli ultimi anni sono cresciute parecchio”. Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni nelle dichiarazioni alla stampa a Praga con il primo ministro della Repubblica ceca Sul bilancio europeo “è un altro di quei dibattiti sui quali col primo ministro Babis abbiamo una importante convergenza di vedute sulla difesa del finanziamento delle politiche tradizionali, politica agricola e coesione, fondi di coesione su tutto, e la necessità ovviamente di non considerare queste forme di finanziamento alle nostre filiere più tradizionali come alternative al tema della competitività, perché non ci può essere competitività se i territori non corrono alla stessa velocità, non ci può essere competitività se noi creiamo problemi a quello su cui in effetti ancora competitivi siamo e l’agricoltura è sicuramente uno di quei settori”.

Fonte Ansa