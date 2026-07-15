Medio Oriente: Teheran rivendica attacchi in Bahrein e conferma il blocco di Hormuz

L’escalation tra Iran e Stati Uniti si intensifica con un nuovo annuncio dei Pasdaran, che promettono di mantenere chiuso lo Stretto di Hormuz fino a quando Washington non interromperà le operazioni militari contro la Repubblica islamica. La dichiarazione arriva dopo i nuovi attacchi statunitensi e il ripristino del blocco dei porti iraniani. Teheran sostiene inoltre di aver colpito infrastrutture utilizzate dalla Quinta Flotta americana in Bahrein, alimentando ulteriormente le tensioni nella regione del Golfo.

L’annuncio

Il Corpo delle guardie della rivoluzione islamica (Irgc) iraniano ha annunciato oggi che lo Stretto di Hormuz rimarrà chiuso fino alla fine degli “atti di aggressione” statunitensi, secondo una dichiarazione trasmessa dalla televisione di Stato iraniana Irib. Washington ieri ha lanciato una nuova serie di attacchi contro l’Iran e ha ripreso il blocco dei suoi porti.

Le dichiarazioni

“Le operazioni di rappresaglia dei combattenti continueranno e lo Stretto di Hormuz rimarrà chiuso fino a quando gli Stati Uniti non cesseranno i loro atti di aggressione”, ha affermato l’Irgc. Il Corpo delle guardie della rivoluzione islamica (Irgc) iraniano ha dichiarato anche di aver colpito alcune installazioni utilizzate dalla Quinta flotta statunitense in Bahrein. “Il Centro di gestione dell’intelligence nazionale, il Centro di comando e controllo, i principali magazzini di parti e attrezzature militari e i depositi di carburante della Quinta flotta statunitense in Bahrein sono stati distrutti”, ha affermato l’Irgc.

Fonte Ansa