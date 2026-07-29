Medio Oriente: sale il prezzo del petrolio dopo l’escalation tra Iran e Usa

L’improvvisa escalation militare tra Iran e Stati Uniti ha provocato un’immediata fiammata sui mercati finanziari asiatici, spingendo il prezzo del petrolio in rialzo di oltre il 3%. A scatenare la reazione degli operatori sono stati gli attacchi missilistici iraniani contro una base americana in Giordania, seguiti da una dura risposta aerea congiunta di Usa e Arabia Saudita in Iraq, riaccendendo forti timori sulla stabilità energetica e geopolitica globale.

L’attacco iraniano

Il petrolio segna un balzo di oltre il 3% nelle contrattazioni in Asia in scia agli attacchi “a sorpresa” di missili dell’Iran contro una base Usa in Giordania, “tutti intercettati”, secondo il Centcom: il Wti sale del 3,73% a 82,22 dollari al barile, mentre il Brent segna un balzo del 3,03% a quota 84,57.

La risposta statunitense

Il Centcom e le Forze Armate dell’Arabia Saudita hanno condotto “attacchi di precisione in Iraq“, martedì 28 luglio, “contro terroristi legati all’Iran che il Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica (Irgc) aveva incaricato di colpire le forze statunitensi e le infrastrutture energetiche saudite”. In una nota, il Centcom riferisce che “caccia Usa e sauditi hanno colpito diversi siti logistici e depositi di armi dei terroristi nell’Iraq orientale, in una decisa risposta a oltre 30 attacchi con droni aerei orchestrati dai pasdaran nelle ultime 72 ore. Gli attacchi ingiustificati contro le forze Usa non hanno avuto successo”

Fonte Ansa