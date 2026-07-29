Esteri

Medio Oriente: sale il prezzo del petrolio dopo l’escalation tra Iran e Usa

Nuovi attacchi missilistici e raid di precisione riaccendono la crisi geopolitica tra Washington e Teheran, scuotendo i mercati energetici globali

Di redazione
Foto di Tom Fisk: https://www.pexels.com/it-it/foto/urbano-industriale-benzina-vista-a-volo-d-uccello-10396416/

L’improvvisa escalation militare tra Iran e Stati Uniti ha provocato un’immediata fiammata sui mercati finanziari asiatici, spingendo il prezzo del petrolio in rialzo di oltre il 3%. A scatenare la reazione degli operatori sono stati gli attacchi missilistici iraniani contro una base americana in Giordania, seguiti da una dura risposta aerea congiunta di Usa e Arabia Saudita in Iraq, riaccendendo forti timori sulla stabilità energetica e geopolitica globale.

L’attacco iraniano

Il petrolio segna un balzo di oltre il 3% nelle contrattazioni in Asia in scia agli attacchi “a sorpresa” di missili dell’Iran contro una base Usa in Giordania, “tutti intercettati”, secondo il Centcom: il Wti sale del 3,73% a 82,22 dollari al barile, mentre il Brent segna un balzo del 3,03% a quota 84,57.

La risposta statunitense

Il Centcom e le Forze Armate dell’Arabia Saudita hanno condotto “attacchi di precisione in Iraq“, martedì 28 luglio, “contro terroristi legati all’Iran che il Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica (Irgc) aveva incaricato di colpire le forze statunitensi e le infrastrutture energetiche saudite”. In una nota, il Centcom riferisce che “caccia Usa e sauditi hanno colpito diversi siti logistici e depositi di armi dei terroristi nell’Iraq orientale, in una decisa risposta a oltre 30 attacchi con droni aerei orchestrati dai pasdaran nelle ultime 72 ore. Gli attacchi ingiustificati contro le forze Usa non hanno avuto successo”

Fonte Ansa

Sconto del 15% sul primo acquisto su StampaeStampe.it
Sconto del 15% sul primo acquisto su StampaeStampe.it
Articolo precedente
Terremoto in Giappone: sale il bilancio delle vittime

ARTICOLI CORRELATI

AUTORE

redazione
redazione

ARTICOLI DI ALTRI AUTORI

Lenovo

Ricevi sempre le ultime notizie

Ricevi comodamente e senza costi tutte le ultime notizie direttamente nella tua casella email.

NEWSLETTER

Stay Connected

Seguici sui nostri social !

Scrivi a In Terris

Per inviare un messaggio al direttore o scrivere un tuo articolo:

SCEGLI UN'OPZIONE

ARTICOLI RECENTI

ALTRE NOTIZIE