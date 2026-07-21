Medio Oriente: raid iraniani con missili e droni su Kuwait e Bahrein

Non scema la tensione in Medio Oriente. I due Paesi del Golfo Persico, Kuwait e Bahrein, affermano che l’Iran continua i suoi attacchi con missili e droni. Il Comando generale delle Forze di Difesa del Bahrein comunica di aver intercettato diversi raid aerei.

L’attacco con missili e droni

L’esercito del Kuwait afferma di essere sotto attacco da missili e droni, mentre il Bahrein ha fatto suonare le sirene d’allarme. Lo scrive Al-Jazeera. Il Comando Generale delle Forze di Difesa del Bahrein annuncia su X “che l’Iran continua la sua aggressione sistematica attraverso i suoi efferati attacchi contro i civili nel Regno del Bahrein. Il Comando Generale chiarisce che i sistemi di difesa aerea delle Forze di Difesa del Bahrein hanno intercettato e distrutto diversi attacchi aerei”.

Il precedente

Il Kuwait ha accusato l’Iran di aver preso di mira ieri centrali elettriche e impianti di desalinizzazione dell’acqua, provocando incendi. “A causa della continua e vile aggressione perpetrata dall’Iran contro lo Stato del Kuwait, diverse centrali elettriche e impianti di desalinizzazione dell’acqua sono stati presi di mira per il quarto giorno consecutivo, causando incendi in diverse strutture”, ha dichiarato su X il ministero dell’Elettricità, dell’Acqua e delle Energie Rinnovabili.

Fonte Ansa