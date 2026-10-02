Medio Oriente: rafforzato il contingente militare statunitense nell’area

Il Pentagono prepara un nuovo significativo dispiegamento militare in Medio Oriente, con l’invio della portaerei USS Theodore Roosevelt e di ulteriori unità del Corpo dei Marines. Secondo quanto riferito dal Wall Street Journal, il rafforzamento porterà nella regione tra 9.000 e 10.000 militari aggiuntivi entro la fine di novembre. La decisione arriva mentre l’amministrazione Trump valuta una possibile ripresa delle operazioni contro l’Iran dopo le elezioni di metà mandato.

Le truppe inviate

l Pentagono sta inviando in Medio Oriente un terzo gruppo d’attacco incentrato sulla portaerei Uss Theodore Roosevelt e ulteriori navi del Corpo dei Marines: la mossa, riferisce il Wall Street Journal, comporterà l’arrivo nella regione di un contingente aggiuntivo compreso tra i 9.000 e i 10.000 effettivi, proprio mentre il presidente Donald Trump valuta la possibilità di riprendere gli attacchi contro l’Iran dopo le elezioni di metà mandato. Le navi, i caccia, i Marines e il personale della Marina giungeranno nell’area entro la fine di novembre, hanno riferito i funzionari citati in forma anonima.

Fonte Ansa