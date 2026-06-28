Esteri

Medio Oriente: nuovi raid statunitensi sull’Iran

Il presidente americano ha confermato i nuovi raid Usa e ha lanciato un duro avvertimento a Teheran dopo la violazione del cessate il fuoco

Di redazione
Foto di Cibi Chakravarthi su Unsplash

La tensione tra Stati Uniti e Iran torna a crescere dopo i nuovi attacchi americani contro obiettivi militari iraniani. Donald Trump ha confermato i raid, accusando Teheran di aver violato il cessate il fuoco, e ha lanciato un severo monito, affermando che, se il conflitto dovesse intensificarsi, l’Iran potrebbe “cessare di esistere”. Parole che alimentano i timori di un’ulteriore escalation nella regione.

Le dichiarazioni

Donald Trump ha avvertito l’Iran che “non esisterà più” se gli Stati Uniti decideranno di intensificare lo scontro. “Gli aerei degli Stati Uniti hanno appena colpito depositi iraniani di missili e droni, nonché postazioni radar costiere, per aver violato l’accordo di cessate il fuoco…ANCORA UNA VOLTA!”, scrive il presidente americano su Truth confermando quanto annunciato dal Comando centrale Usa.  “È molto probabile che non impareranno mai la lezione! Potrebbe arrivare un momento in cui non saremo più in grado di usare la ragione e saremo costretti a portare a termine militarmente l’opera che abbiamo avviato con grande successo. Se ciò dovesse accadere, la Repubblica Islamica dell’Iran cesserà di esistere!”, ha avvertito Trump.

Fonte Ansa

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