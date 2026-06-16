Medio Oriente: la Svizzera ospiterà la firma dell’intesa Usa-Iran

Un albergo sulla montagna che domina il lago di Lucerna, in Svizzera, sarà venerdì la sede della firma del protocollo d’intesa tra Stati Uniti e Iran raggiunto nelle scorse ore, fa sapere il governo svizzero. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump si è detto convinto che la prossima fase di negoziati tra Washington e Teheran sarà più facile, riporta la Cnn. L’inquilino della Casa Bianca, parlando al G7 a Evian, ha detto che probabilmente organizzerà una conferenza stampa dove leggerà il testo dell’accordo. Il viceministro degli Esteri iraniano ha affermato che il blocco navale statunitense è stato revocato.

La firma sul lago

Il testo dell’accordo fra Iran e Stati Uniti sarà firmato venerdì al Burgenstock hotel di Lucerna. Lo riferisce il Governo svizzero. La cerimonia di firma del protocollo d’intesa fra Usa e Iran si terrà in un hotel di lusso situato sul Burgenstock, montagna che domina il Lago di Lucerna, difficilmente accessibile e dunque facilmente adattabile ai dovuti protocolli di sicurezza richiesti. Il ministero degli Esteri svizzero ha precisato all’Afp che il luogo “è stato proposto dai mediatori pachistani e qatarioti, nonché dagli Usa e dall’Iran“.

Il blocco navale

Il viceministro degli Esteri iraniano ha affermato che il blocco navale statunitense è stato revocato. “Il blocco è stato revocato prima della firma ufficiale”, ha dichiarato Majid Takht-Ravanchi, citato dal sito web del governo iraniano, che ha sottolineato come la fine del blocco fosse uno dei punti cruciali sollevati dall’Iran per raggiungere un accordo. Teheran e Washington hanno annunciato ieri di aver raggiunto un accordo quadro per porre fine alla guerra scatenata dall’attacco israelo-americano del 28 febbraio. La firma ufficiale è prevista in Svizzera venerdì.

Trump al G7

“Lo stretto sarà aperto senza pedaggi, completamente, non solo per 60 giorni”. Lo ha detto Donald Trump al G7. Donald Trump ha affermato di ritenere che la prossima fase dei negoziati con l’Iran sarà “più facile” rispetto al primo round che ha portato al recente memorandum d’intesa. Lo riporta la Cnn. Donald Trump ha affermato che terrà una conferenza stampa per leggere il testo preciso dell’accordo di cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran, “perché è un documento molto importante”. “Non solo lo pubblicherò, ma probabilmente terrò una conferenza stampa e ve lo leggerò parola per parola”, ha detto rivolgendosi ai cronisti al G7.

Fonte Ansa