Medio Oriente: gli USA schierano i B-1, l’Iran colpisce tre basi americane in Kuwait

A dodici giorni dalla ripresa delle ostilità, la crisi mediorientale sale a un livello di tensione mai raggiunto prima. Washington alza il tiro inviando dalla Gran Bretagna un bombardiere B-1, capace di trasportare oltre venti tonnellate di armi, per colpire i siti strategici del Corpo delle Guardie Rivoluzionarie. La contromossa dell’Iran si è concentrata sul Kuwait, con attacchi di droni alle infrastrutture Usa, mentre l’asse marittimo tra Bab-al-Mandab e Hormuz brucia sotto l’offensiva dei gruppi alleati di Teheran.

I nuovi attacchi

Gli Houthi yemeniti attaccano due petroliere saudite che hanno cercato di violare il blocco nel Mar Rosso: sarebbero almeno 9 le navi che hanno fatto dietrofront a Bab-al-Mandab. A Hormuz, dicono i pasdaran, una petroliera ha preso fuoco dopo una esplosione, e altre due hanno fatto dietrofront.

Colpiti obiettivi in tre basi Usa in Kuwait

Tre basi americane in Kuwait sono state nuovamente prese di mira da attacchi di droni dell’esercito iraniano. Lo fa sapere, tramite l’agenzia Tasnim, l’ufficio stampa dell’esercito di Teheran. “In risposta alla continua arroganza e alle aggressioni del nemico malvagio contro il nostro paese, l’Esercito della Repubblica Islamica dell’Iran, nella 23a fase dell’operazione ‘Fulmine’, poche ore fa, ha preso di mira con numerosi droni da attacco i siti di stoccaggio di munizioni e materiali logistici dell’esercito americano ‘uccisore di bambini’ nella base di Al-Doha, i serbatoi di carburante nella base di Ali Al-Salem e il deposito di munizioni nel campo di Arifjan in Kuwait”.

Il super-bombardiere B-1

L’esercito statunitense ha utilizzato un bombardiere a lungo raggio B-1 per colpire obiettivi del Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche in Iran, secondo quanto riferito da funzionari statunitensi. Lo scrive Axios. Si tratta della “prima missione condotta dagli Stati Uniti con un B-1 da quando sono ripresi i combattimenti con l’Iran 12 giorni fa. L’utilizzo dei bombardieri B-1, in grado di trasportare una ventina di bombe da 900 kg o decine di missili da crociera – prosegue l’articolo – ha segnalato una significativa escalation ed espansione della campagna militare statunitense. Il B-1 può volare a velocità supersonica a bassa quota, trasportando un carico bellico più pesante di qualsiasi altro tipo di bombardiere. Il B-1 ha lanciato la sua missione da una base aerea nel Regno Unito ed è stato avvistato su siti web di tracciamento aereo”. Axios fa notare che il CentCom “non ha menzionato la missione del B-1 nel suo comunicato”. Non è chiaro cosa abbia colpito il B-1 e se la massiccia missione sia stata più efficace di altri attacchi degli ultimi giorni.

Fonte Ansa