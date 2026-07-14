Medio Oriente: colloqui Israele-Libano in un clima positivo

Roma ha ospitato il primo dei due incontri tra le delegazioni diplomatiche di Israele e Libano, insieme ai rappresentanti degli Stati Uniti, nuova tappa del processo negoziale all’interno della crisi mediorientale. I colloqui si sono tenuti all’ambasciata Usa nella capitale italiana, previsto per domani il secondo. Al centro della discussione le cosiddette “zone pilota”: Beirut chiede il ritiro delle forze israeliane dal sud del Paese dei cedri, Tel Aviv chiede un maggior impegno dell’esercito libanese nello smantellamento di Hezbollah.

Clima positivo

I colloqui svoltisi a Roma tra i rappresentanti di Stati Uniti, Israele e Libano sono stati produttivi e si sono svolti in un clima positivo. Lo ha riferito un portavoce del dipartimento di Stato Usa, sottolineando che entrambe le parti sono desiderose di andare avanti. Le discussioni, ha aggiunto, proseguiranno anche nella giornata di domani.

Le delegazioni

Ai colloqui per il negoziato tra Libano e Israele in corso oggi presso l’ambasciata statunitense a Roma prendono parte solo le delegazioni diplomatiche e non quelle militari come era avvenuto nei precedenti cinque incontri. Lo riferisce Yedioth Ahronot. Il governo libanese vuole accelerare il ritiro dell’Idf e dimostrare il controllo su aree civili più ampie all’interno del Paese, mentre Israele auspica una presenza più incisiva dell’esercito libanese nelle zone in cui viene schierato per smantellare e disarmare Hezbollah. Gli incontri di oggi e domani, secondo fonti vicine al dossier, dovrebbero servire per consolidare e approfondire i deal già raggiunti a Washington in vista di una sessione più ampia con delegazioni allargate che di dovrebbe tenere il mese prossimo.

Le “zone pilota”

All’incontro è presente anche l’ambasciatore israeliano negli Usa Michael Leiter che in un’intervista alla Cbs due giorni fa ha affermato che gli accordi raggiunti tra Israele e Libano mirano a escludere l’Iran dalla questione. “Possiamo ritirarci nel momento stesso in cui Hezbollah sarà smantellato”, ha dichiarato. “Se Hezbollah non verrà smantellato, dovremo rimanere nella nostra zona di sicurezza perché non torneremo a una situazione in cui i nostri cittadini saranno minacciati da un gruppo filo-iraniano che lancia missili e costruisce tunnel per attaccare, come ha fatto Hamas il 7 ottobre”, ha aggiunto. “Stiamo collaborando con il Centcom e le Forze armate libanesi. Se Hezbollah rimarrà lì, non avremo ottenuto nulla, ed è per questo che si chiamano zone pilota. Se funziona, allora continueremo il ritiro. Se non funziona, allora resteremo dove siamo”, ha affermato. Il ministro degli Esteri israeliano ha dichiarato di aspettarsi che i colloqui in corso a Roma con il Libano contribuiscano all’attuazione di un accordo su due “zone pilota” nel Libano meridionale, riferendosi al ritiro delle truppe israeliane da quelle aree. “Siamo pronti a fare progressi nell’attuazione di queste due zone pilota. Spero e tendo a credere che questo ciclo di discussioni a Roma lo promuoverà”, ha detto Gideon Saar ai giornalisti in una conferenza stampa a Gerusalemme.

Fonte Ansa