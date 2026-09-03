Esteri

Medio Oriente: aumenta il dispiegamento di truppe statunitensi fino al 2027

Gli Usa prorogano il dispiegamento delle truppe fino al 2027. Nella notte si sono verificati nuovi attacchi iraniani contro le basi americane in Kuwait

Di redazione
Foto di Ivan Hassib: https://www.pexels.com/it-it/foto/carro-armato-di-battaglia-marrone-e-nero-sul-campo-di-erba-verde-3743542/

La guerra tra Stati Uniti e Iran rischia di protrarsi anche nei prossimi mesi. Washington ha deciso di mantenere fino al 2027 circa 50 mila militari in Medio Oriente, garantendo a Donald Trump maggiore libertà di manovra mentre valuta le prossime mosse. Intanto la tensione si allarga alla regione: nella notte il Kuwait è stato bersaglio di missili e droni iraniani diretti contro basi statunitensi. Teheran rivendica gli attacchi, definiti dal Kuwait una grave aggressione.

Il dispiegamento

Il capo del Pentagono, Pete Hegseth, proroga fino al 2027 il dispiegamento di truppe Usa in Medio Oriente. Lo riporta il Wall Street Journal citando alcune fonti, segnalando che la guerra potrebbe protrarsi fino al prossimo anno. Il mantenimento di 50.000 truppe nella regione consente al presidente americano Donald Trump la flessibilità di cui ha bisogno mentre valuta le prossime mosse. Il tycoon sta valutando in privato con i suoi collaboratori se dichiarare conclusa la guerra in Iran, un’idea che piace a Trump, hanno riferito alcune fonti al Wsj. Il commander-in-chief è convinto che la sua strategia di pressione economica funzionerà e costringerà il regime a smantellare il proprio programma nucleare o crollare.

Gli attacchi

Stanotte il Kuwait è stato preso di mira da un attacco di missili e droni iraniani, a seguito di diversi scambi di raid nei giorni scorsi tra Stati Uniti e la Repubblica islamica. “Le difese aeree del Kuwait stanno contrastando la spregevole aggressione iraniana”, ha scritto l’esercito del Kuwait su X. “In risposta ai crimini commessi dall’America contro il popolo iraniano, sono in corso attacchi missilistici e con droni contro le basi statunitensi” nella zona, ha confermato la televisione di stato iraniana sullo stesso social network.

Fonte Ansa

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