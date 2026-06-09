Libano: l’Idf ordina l’evacuazione di Tiro

Cresce la tensione nel sud del Libano. Israele ha ordinato l’evacuazione della città di Tiro, compresa la zona cristiana, dei campi profughi e delle aree circostanti. L’annuncio è stato diffuso dal portavoce dell’Idf in lingua araba, che ha attribuito la decisione alle presunte violazioni del cessate il fuoco da parte di Hezbollah e alla necessità di nuove operazioni militari.

La richiesta

Israele ha chiesto l’evacuazione della città di Tiro, inclusa la zona cristiana, e dei campi profughi e dei quartieri circostanti. Lo scrive su X il portavoce dell’Idf in lingua araba Avichay Adraee. “Alla luce della violazione da parte del partito terroristico Hezbollah dell’accordo di cessate il fuoco e del targeting del fronte interno israeliano, le Forze di Difesa sono costrette a operare contro di esso con forza. Le Forze di Difesa israeliane non intendono danneggiarvi”.

Fonte Ansa