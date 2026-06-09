Esteri

Libano: l’Idf ordina l’evacuazione di Tiro

L’Idf ha invitato la popolazione a lasciare la città, i campi profughi e i quartieri limitrofi. Tel Aviv ha accusato Hezbollah di aver violato il cessate il fuoco

Di redazione
Foto di Yedidia Klein da Pixabay

Cresce la tensione nel sud del Libano. Israele ha ordinato l’evacuazione della città di Tiro, compresa la zona cristiana, dei campi profughi e delle aree circostanti. L’annuncio è stato diffuso dal portavoce dell’Idf in lingua araba, che ha attribuito la decisione alle presunte violazioni del cessate il fuoco da parte di Hezbollah e alla necessità di nuove operazioni militari.

La richiesta

Israele ha chiesto l’evacuazione della città di Tiro, inclusa la zona cristiana, e dei campi profughi e dei quartieri circostanti. Lo scrive su X il portavoce dell’Idf in lingua araba Avichay Adraee. “Alla luce della violazione da parte del partito terroristico Hezbollah dell’accordo di cessate il fuoco e del targeting del fronte interno israeliano, le Forze di Difesa sono costrette a operare contro di esso con forza. Le Forze di Difesa israeliane non intendono danneggiarvi”.

Fonte Ansa

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