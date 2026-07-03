Libano, l’allarme dell’Unicef: 100mila bambini rischiano di restare senza scuola

Il diritto all’istruzione di migliaia di bambini in Libano è a rischio a causa dei gravi danni provocati dal recente conflitto al sistema scolastico. Secondo l’Unicef, senza interventi urgenti di riparazione e ricostruzione prima di settembre, almeno 100mila studenti potrebbero non riuscire a tornare in classe all’inizio del nuovo anno scolastico. L’agenzia delle Nazioni Unite lancia un appello alla comunità internazionale affinché aumenti gli investimenti per garantire scuole sicure e la continuità dell’apprendimento.

Il mancato diritto

Almeno 100.000 bambini in Libano potrebbero ritrovarsi senza scuola all’inizio del prossimo anno scolastico, a meno che non vengano intraprese misure urgenti prima di settembre per riparare e ripristinare le scuole danneggiate dal recente conflitto. Lo denuncia oggi l’Unicef, sottolineando che una valutazione complessiva a livello nazionale condotta dal ministero dell’Istruzione e dell’Istruzione superiore nel mese di giugno ha rivelato l’impatto devastante causato dal recente conflitto sul sistema educativo libanese. L’analisi ha rilevato che 340 scuole pubbliche, private e per l’istruzione e la formazione tecnica e professionale (Tvet) hanno subito danni, tra cui 17 scuole che sono state completamente distrutte. La valutazione è stata elaborata con il supporto tecnico dell’Unicef attraverso il Fondo per l’istruzione, la transizione e la resilienza (Tref), sostenuto dall’Unione europea, dalla Germania, dalla Francia e dalla Svizzera. I danni – viene spiegato in un comunicato – interessano molte delle province più colpite dal conflitto, tra cui Nabatiyeh, il Libano meridionale, la Bekaa, Baalbek-Hermel, Beirut e il Monte Libano. Sebbene alcune scuole abbiano subito danni lievi, molte necessitano di interventi di ripristino su vasta scala o di una ricostruzione completa prima di poter accogliere nuovamente in sicurezza studenti e insegnanti.

Le dichiarazioni

“Le scuole sono molto più che semplici edifici”, ha dichiarato Marcoluigi Corsi, rappresentante dell’Unicef in Libano. “Sono luoghi in cui i bambini imparano, si sentono al sicuro e iniziano a riprendersi dalla crisi. Questa valutazione – ha aggiunto – fornisce il primo quadro completo dell’entità dei danni subiti dal sistema scolastico libanese. Con l’avvicinarsi del nuovo anno accademico, sono necessari investimenti urgenti per ripristinare le scuole danneggiate e garantire che i bambini possano tornare a studiare senza ritardi”. I risultati emergono dopo anni di ripetute interruzioni dell’istruzione dei bambini in Libano, causate da crisi e conflitti che si sono susseguiti senza sosta. Per molti bambini, osserva il Fondo delle Nazioni Unite per l’infanzia, un’altra interruzione prolungata dell’apprendimento comporterebbe conseguenze durature per la loro istruzione, il loro benessere, la loro salute mentale e le loro opportunità future. La mancanza di accesso all’istruzione aumenta inoltre la loro vulnerabilità ai rischi legati alla protezione, quali i matrimoni precoci e il lavoro minorile. “Ogni giorno in cui un bambino rimane fuori dalla scuola, aumenta il rischio di perdita di apprendimento e di abbandono scolastico”, ha evidenziato Corsi. “L’istruzione non può aspettare che inizi la ricostruzione; è una parte essenziale della ricostruzione stessa. Il ripristino delle scuole va oltre la riparazione dei muri e delle aule: restituisce speranza e offre protezione, dando a ogni bambino la possibilità di imparare e costruire il proprio futuro”.

La collaborazione

Unicef sta collaborando con il ministero dell’Istruzione e dell’Istruzione superiore, i donatori e i partner per sostenere il ripristino delle scuole, la continuità didattica e la ripresa dell’istruzione in tutto il Libano. Sebbene i donatori del Tref sostengano in modo significativo il settore dell’istruzione da anni, l’entità dei danni – viene precisato – richiede un aumento sostanziale degli investimenti, al fine di ripristinare ambienti di apprendimento sicuri prima dell’inizio del prossimo anno scolastico. “Investire oggi nella ripresa del sistema scolastico significa investire nei bambini del Libano, nelle sue comunità e nel suo futuro”, conclude l’Unicef.

Fonte Agensir