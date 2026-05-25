Libano: Idf intensifica gli attacchi a strutture di Hezbollah

Mentre si attende che il nodo delle sorti del Medio Oriente sia raggiunto da un accordo tra Stati Uniti e Iran, Israele rilancia la sua offensiva contro Hezbollah, il movimento paramilitare sciita libanese. L’Idf ha lanciato una serie di attacchi contro strutture dell’organizzazione in diverse zone del Libano. “Siamo in guerra con Hezbollah. Oltre 600 terroristi sono stati eliminati. Non abbasseremo la guardia. Li colpiremo”, ha affermato il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu.

Gli attacchi dell’Idf

L’esercito israeliano rende noto che sono in corso attacchi contro strutture di Hezbollah nella valle della Beqaa e in diverse altre zone del Libano. La tv libanese al Jadeed riferisce in questi minuti che nel sobborgo sud di Beirut, Dahieh, roccaforte di Hezbollah, sono in corso “misure preventive e sgomberi nel timore di un’escalation da parte dell’esercito israeliano”.

In guerra con Hezbollah

“Siamo in guerra con Hezbollah. Oltre 600 terroristi sono stati eliminati. Non abbasseremo la guardia. Li colpiremo. Stanno usando i droni, abbiamo una squadra speciale che si occupa di questo e risolveremo anche questo problema. E’ ciò che ci impone di intensificare gli attacchi e colpirli frontalmente”. Lo afferma in un video il premier israeliano Benjamin Netanyahu.

Fonte Ansa