L’allarme dell’Onu: “In Yemen c’è il rischio di un conflitto su vasta scala”

La ripresa delle ostilità tra forze governative e ribelli Houthi rischia di far sprofondare di nuovo lo Yemen nella guerra civile, dopo la tregua raggiunta nel 2022, avverte il responsabile Onu per i diritti umani Volker Turk, rivolgendo alle parti il messaggio di evitare l’escalation.
La ripresa dei combattimenti
Il responsabile delle Nazioni Unite per i diritti umani Volker Turk ha espresso allarme per il crescente numero di vittime civili causato dall’escalation delle ostilità nello Yemen, esortando alla moderazione e a un immediato allentamento delle tensioni per evitare che il Paese precipiti nuovamente in una guerra su vasta scala.
Il messaggio di Turk
“Esorto tutte le parti a cessare immediatamente qualsiasi azione che rischi di riportare lo Yemen a un conflitto su vasta scala”, ha affermato Turk in una dichiarazione, mentre la ripresa dei combattimenti tra i ribelli Houthi e il governo ha compromesso la tregua del 2022.
Fonte Ansa