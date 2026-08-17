Esteri

L’allarme dell’Onu: “In Yemen c’è il rischio di un conflitto su vasta scala”

Il responsabile Onu per i diritti umani Volker Turk avverte che la ripresa dei combattimenti tra le forze governative e i ribelli Houthi rischia di far scoppiare di nuovo la guerra nel Paese

Di redazione
Foto di Lara Jameson: https://www.pexels.com/it-it/foto/bandiera-cartina-geografica-mappa-destinazione-8828320/

La ripresa delle ostilità tra forze governative e ribelli Houthi rischia di far sprofondare di nuovo lo Yemen nella guerra civile, dopo la tregua raggiunta nel 2022, avverte il responsabile Onu per i diritti umani Volker Turk, rivolgendo alle parti il messaggio di evitare l’escalation.

La ripresa dei combattimenti

Il responsabile delle Nazioni Unite per i diritti umani Volker Turk ha espresso allarme per il crescente numero di vittime civili causato dall’escalation delle ostilità nello Yemen, esortando alla moderazione e a un immediato allentamento delle tensioni per evitare che il Paese precipiti nuovamente in una guerra su vasta scala.

Il messaggio di Turk

“Esorto tutte le parti a cessare immediatamente qualsiasi azione che rischi di riportare lo Yemen a un conflitto su vasta scala”, ha affermato Turk in una dichiarazione, mentre la ripresa dei combattimenti tra i ribelli Houthi e il governo ha compromesso la tregua del 2022.

Fonte Ansa

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