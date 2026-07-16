La richiesta di Teheran agli Houthi: pronti a chiudere l’accesso al mar Rosso

Pronti a bloccare la porta d’accesso al Mar Rosso, e la conseguente rotta commerciale, in caso di attacchi statunitensi a infrastrutture energetiche. E’ quanto avrebbe chiesto l’Iran agli Houthi, riporta Reuters citando tre fonti, di cui due iraniane. L’agenzia di stampa scrive inoltre che i ribelli yemeniti avrebbero disposto missili e droni sugli altipiani che sovrastano Hodeidah e il Golfo di Aden, vicino allo stretto di Bab el-Mandeb. L’eventuale stop si andrebbe ad aggiungersi alla blocco navale di Hormuz, aggravando gli effetti della crisi energetica.

La richiesta

L’Iran ha chiesto agli Houthi yemeniti di tenersi pronti a bloccare la rotta petrolifera del Mar Rosso qualora gli Stati Uniti attaccassero le infrastrutture energetiche iraniane. Lo scrive Reuters sul suo sito citando tre fonti. L’idea è stata discussa all’interno della leadership della Repubblica Islamica e il messaggio è stato trasmesso agli Houthi, hanno detto due fonti iraniane di alto livello e una fonte regionale che però non hanno chiarito se la richiesta sia avvenuta dopo la minaccia del presidente statunitense Donald Trump di attaccare le infrastrutture energetiche iraniane martedì.

I preparativi degli Houthi

Reuters aggiunge che una fonte vicina agli Houthi ha affermato che il gruppo aveva completato i preparativi per attaccare le navi mercantili schierando missili e droni vicino allo stretto di Bab el-Mandeb, la porta d’accesso al Mar Rosso, sugli altipiani yemeniti che sovrastano Hodeidah e il Golfo di Aden, e che era in attesa dell’ordine di iniziare. Sempre secondo una fonte vicina agli Houthi, saranno i rappresentanti del Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche iraniane già presenti in Yemen a decidere quando chiudere lo stretto di Bab el-Mandeb.

Il rischio di ripercussioni

La minaccia al passaggio per il Mar Rosso attraverso lo stretto di Bab el-Mandeb potrebbe esacerbare la crisi energetica globale innescata dalla chiusura dello Stretto di Hormuz, bloccando simultaneamente le due principali rotte di esportazione del petrolio dal Medio Oriente.

Fonte Ansa