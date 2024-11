Kim Jong-un: “Rafforzare senza limitazioni le forze nucleari”

Il leader di Pyongyang, parlando a una conferenza dell’esercito popolare coreano, ha ordinato di rafforzare senza limitazioni le forze nucleari nazionali.

La dichiarazione

Il leader nordcoreano Kim Jong-un ha ordinato di rafforzare “senza limitazioni” le forze nucleari nazionali e “di completare i preparativi per la guerra” in risposta alle attività dei nemici che hanno aumentato i “frenetici” scontri militari contro il Paese eremita. Kim, parlando alla quarta Conferenza di due giorni dei comandanti di battaglione e degli istruttori politici dell’Esercito popolare coreano chiusasi venerdì a Pyongyang, ha ricordato che il Nord “dovrebbe continuare a rafforzare le forze nucleari per portare a termine una missione di deterrenza della guerra”, ha riferito l’agenzia statale ufficiale Kcna.

Fonte: Ansa