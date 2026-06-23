Italia, Cina ed Europa a confronto: dialogo a Shanghai su commercio e investimenti

Commercio, innovazione e cooperazione internazionale sono stati i temi chiave del dialogo di alto livello svoltosi a Shanghai, che ha riunito istituzioni, imprese e mondo accademico per riflettere sul futuro delle relazioni economiche tra Cina, Europa e Italia. L’incontro ha evidenziato la necessità di rafforzare il confronto tra i partner internazionali, promuovendo investimenti, sviluppo sostenibile e nuove opportunità di crescita in un contesto globale sempre più complesso e interconnesso.

L’incontro

Commercio, investimenti, innovazione tecnologica e sostenibilità sono stati al centro del dialogo di alto livello ‘China, Europe & Italy: Shaping Economic Cooperation in a Changing World’, organizzato a Shanghai dalla Camera di Commercio Italiana in Cina nell’ambito dei Panda D’Oro Gala Awards 2026. L’incontro, ospitato presso lo Shanghai Design Innovation Institute, ha riunito rappresentanti delle istituzioni, del mondo accademico, della finanza e dell’imprenditoria internazionale per discutere le prospettive delle relazioni economiche tra Cina, Europa e Italia in una fase segnata da profondi cambiamenti geopolitici e tecnologici. Aprendo i lavori, il presidente della Camera di Commercio Italiana in Cina, Gianni Di Giovanni, ha richiamato l’importanza di mantenere un dialogo costruttivo tra le diverse economie e di favorire partnership di lungo periodo basate su fiducia reciproca, innovazione e complementarità economica. Il dibattito si è concentrato sull’evoluzione delle relazioni economiche tra Cina ed Europa, sulle prospettive di commercio e investimenti, sulla competitività industriale e sul ruolo dell’innovazione come motore della crescita.

I temi affrontati

Tra i temi affrontati anche il rafforzamento della resilienza delle catene di approvvigionamento, le strategie di sviluppo sostenibile e la collaborazione tra settore pubblico e privato. Tra i relatori principali Giovanni Tria, già ministro dell’Economia e delle Finanze e attuale membro del consiglio di amministrazione della Bank of China, che ha evidenziato la centralità del dialogo e della cooperazione finanziaria tra Europa e Cina in un contesto internazionale sempre più interconnesso. Wang Zhan, già presidente della Shanghai Academy of Social Sciences, ha illustrato la strategia di sviluppo di lungo periodo della Cina e il ruolo che il Paese intende svolgere nelle dinamiche economiche globali, sottolineando le opportunità che le partnership internazionali possono offrire in termini di innovazione e crescita condivisa.

Le imprese

Dal lato delle imprese, Denis Depoux, Global Managing Director di Roland Berger, ha analizzato le trasformazioni che stanno ridefinendo i mercati internazionali, dalla digitalizzazione all’intelligenza artificiale, sostenendo la necessità per le aziende di rafforzare la capacità di innovare e adattarsi a uno scenario economico in rapida evoluzione. Al dibattito ha preso parte anche l’ambasciatore d’Italia in Cina, Massimo Ambrosetti, che ha condiviso alcune riflessioni sul valore strategico del partenariato tra Roma e Pechino e sull’importanza di mantenere aperti i canali di dialogo economico tra i due Paesi. A moderare il confronto è stata la giornalista e anchor di Bloomberg Lucille Liu.

Fonte Ansa