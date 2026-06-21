Israele non arretra in Libano, Smotrich: “Resteremo finché Hezbollah non si disarmerà”

Israele non intende ritirarsi dalla zona di sicurezza istituita nel sud del Libano, neppure di fronte a un’eventuale richiesta degli Stati Uniti. Lo ha affermato il ministro delle Finanze Bezalel Smotrich, che ha ribadito la volontà del governo di mantenere una presenza militare nell’area per gli anni a venire. Secondo il ministro, la permanenza delle forze israeliane è una condizione indispensabile per garantire la sicurezza dei confini e continuerà almeno fino al completo disarmo di Hezbollah.

Le dichiarazioni

Il ministro delle Finanze Bezalel Smotrich promette che Israele rimarrà nella zona di sicurezza che controlla all’interno del Libano per gli anni a venire e non si ritirerà nemmeno di fronte a una richiesta esplicita in tal senso da parte degli Stati Uniti. In un’intervista al quotidiano degli ultraortodossi ‘Makor Rishon’ pubblicata nel fine settimana, secondo quanto riporta ‘The Times of Israel’ Smotrich aggiunge che, a suo avviso, una richiesta del genere da parte degli Stati Uniti non arriverà, perché “capiscono quali sono le nostre linee rosse”. Alla domanda se l’esercito rimarrà in Libano per anni, il ministro di estrema destra risponde: “Sì, e lo dico in qualità di persona che sta attualmente conducendo negoziati sulla gestione del bilancio della difesa per il prossimo decennio”. Alla domanda se Israele debba istituire avamposti militari e intere basi nella zona di sicurezza, Smotrich risponde: “Assolutamente sì. Rimarremo lì finché Hezbollah non si disarmerà, e penso anche oltre, perché abbiamo bisogno di confini difendibili”. “Finché Hezbollah non si disarmerà, non ci sposteremo di un millimetro. Questa – conclude Smotrich – è la posizione del primo ministro e del ministro della Difesa, e anche la mia, e siamo determinati a mantenerla”.

Fonte Ansa