Israele: al via le elezioni per il rinnovo della Knesset

La popolazione israeliana si reca alle urne per rinnovare la Knesset e determinare il nuovo assetto politico del Paese. Questa tornata elettorale rappresenta un passaggio di fondamentale importanza democratica, trattandosi della prima consultazione politica nazionale organizzata dall’attentato del 7 ottobre. Tra sfide geopolitiche, equilibri di coalizione e un’ampia partecipazione dei cittadini, l’esito delle votazioni segnerà la direzione futura del governo in una fase storica d’importanza cruciale per tutta la regione.

Aperte le urne e orari della votazione

Si sono aperti alle 7 locali (le 6 in Italia) i seggi per la formazione della 26ma Knesset. Si tratta della prima votazione dall’attentato del 7 ottobre. Sono circa 7 milioni e 331 mila gli israeliani chiamati alle urne oggi fino alle 22 locali (le 21 in Italia).

Partiti in corsa e modalità dello spoglio

In lizza ci sono 36 partiti, di cui solo 13 vengono rilevati nei sondaggi perché superano la soglia di sbarramento al 3,25%. Gli exit poll verranno annunciati immediatamente con la chiusura delle urne, ma i risultati finali saranno ufficializzati solo otto giorni dopo il voto, il 4 novembre. Il conteggio delle ‘buste doppie’ – ossia di chi vota lontano dal proprio luogo di residenza, come soldati, diplomatici, persone ospedalizzate – richiede più tempo e in passato ha ribaltato i risultati emersi dagli exit poll iniziali.

Sistema elettorale, affluenza e sfidanti principali

In un sistema proporzionale puro a collegio unico, determinante per la distribuzione dei 120 seggi della Knesset è l’affluenza al voto che quest’anno, nelle prime elezioni dopo tre anni di guerra, è prevista essere particolarmente alta: i sondaggisti rilevano che il 74% della popolazione ha espresso la volontà di andare a votare. Alle ultime elezioni del 2022 l’affluenza fu del 70%. I partiti più quotati alla vigilia sono il Likud, del premier in carica Benjamin Netanyahu (il più longevo sella storia del Paese), e Yashar! (‘Dritto’, ‘Onesto’) dell’ex capo di Stato maggiore dell’Idf Gadi Eisenkot.

Fonte Ansa