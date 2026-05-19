Iran, Washington: “Teheran deve rinunciare alle ambizioni nucleari”

Le tensioni tra Stati Uniti e Iran restano alte dopo le nuove dichiarazioni della Casa Bianca sul programma nucleare di Teheran. Washington ha ribadito che l’Iran non potrà mantenere uranio arricchito, definendo questo punto una condizione imprescindibile nei negoziati. Da Teheran, invece, il ministro degli Esteri Abbas Araghchi ha accusato gli Usa di avanzare richieste eccessive e contraddittorie, pur confermando la disponibilità iraniana a proseguire sulla strada diplomatica con il sostegno del Pakistan.

Le dichiarazioni Usa

L’Iran deve rinunciare alle sue ambizioni nucleari. Lo ha detto la portavoce della Casa Bianca Anna Kelly dopo la decisione di Donald Trump di sospendere l’attacco contro Teheran. L’Iran – ha spiegato – non può avere uranio arricchito, e questa rappresenta una linea rossa nelle trattative insieme al completo stop del programma nucleare iraniano.

Il punto di vista iraniano

Il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi ha discusso a Teheran con il ministro dell’Interno pakistano degli sforzi in corso per porre fine alla guerra. Lo fa sapere il ministero di Teheran, riportato da Al-Jazeera. Il ministro degli Interni pakistano Mohsin Naqvi ha espresso ad Araghchi la speranza che gli sforzi del suo Paese contribuiscano a stabilire la pace nella regione. “Le posizioni contraddittorie e le richieste eccessive degli Stati Uniti rappresentano un ostacolo al processo diplomatico – ha detto Araghchi durante il colloquio – Apprezziamo gli sforzi di Islamabad per promuovere la diplomazia e prevenire un’escalation. Il nostro ingresso nel percorso diplomatico è stato determinante, nonostante i nostri dubbi sull’amministrazione americana”.

Fonte Ansa