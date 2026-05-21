Iran-Usa: il Pakistan tenta la mediazione diplomatica

Prosegue il delicato lavoro diplomatico attorno alla crisi tra Iran e Stati Uniti, mentre cresce l’attenzione internazionale sugli sviluppi del conflitto. In questo contesto, il Pakistan prova a ritagliarsi un ruolo di mediazione attraverso una missione a Teheran del capo dell’esercito Asim Munir. Secondo fonti iraniane, il generale porterà un messaggio destinato alle autorità della Repubblica islamica nell’ambito dei colloqui indiretti con Washington.

La mediazione

Il capo dell’esercito pachistano, Asim Munir, si recherà oggi a Teheran nell’ambito della mediazione avviata da Islamabad nei colloqui e nelle consultazioni tra Teheran e Washington sulla guerra in Iran. Lo riporta l’agenzia di stampa iraniana Isna. Fada Hossein Maliki, membro della Commissione per la Sicurezza nazionale del Parlamento iraniano ha dichiarato che “Munir arriverà e porterà con sé un messaggio” agli iraniani. Lo scrivono Iran International e Ynet.

Fonte Ansa