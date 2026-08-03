Iran, Trump: “L’obiettivo è avere un accordo con Teheran”

Il presidente degli Stati Uniti ha dichiarato che intense interazioni diplomatiche con Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Qatar e Iran lo hanno spinto a cancellare all’ultimo minuto un devastante attacco contro Teheran. Trump ha rivelato che l’operazione sarebbe stata imminente e senza precedenti per portata dalla Seconda Guerra Mondiale, sottolineando che l’obiettivo prioritario degli Stati Uniti resta quello di raggiungere un accordo diplomatico.

Le dichiarazioni

Il presidente americano Donald Trump ha affermato che le conversazioni avute con Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Qatar e Iran lo hanno spinto a revocare venerdì quello che sarebbe stato un “attacco massiccio” contro Teheran. Parlando sull’Air Force One, il tycoon ha detto che Teheran sapeva che l’attacco degli Stati Uniti in cantiere “sarebbe stato il più grande dalla Seconda Guerra Mondiale; sarebbe stato disastroso. Credo il Paese non sarebbe stato nemmeno ricostruibile”. Lo scopo “non è uccidere, ma avere un accordo“.

Fonte Ansa