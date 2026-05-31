Iran: Trump inasprisce la proposta di accordo con Teheran

I negoziati per una possibile intesa tra Stati Uniti e Iran registrano una nuova fase di tensione. Secondo indiscrezioni riportate dal New York Times, il presidente Donald Trump avrebbe inasprito i termini dell’accordo quadro proposto a Teheran, nel tentativo di accelerarne l’approvazione. Al centro delle perplessità della Casa Bianca vi sarebbero alcune clausole relative allo sblocco di fondi iraniani, mentre continuano le difficoltà nel far pervenire il documento alla Guida Suprema per il via libera definitivo.

Le indiscrezioni

Secondo tre funzionari, il presidente Trump ha inasprito i termini di un potenziale accordo quadro per porre fine alla guerra in Iran e ha rinviato le modifiche proposte al Paese per la sua valutazione. Lo scrive il New York Times. Un funzionario ha aggiunto che Trump era frustrato dalla lentezza con cui l’Iran ha risposto alle proposte Usa e ha inoltre affermato che le modifiche apportate da Trump – una nuova proposta più rigida – erano probabilmente volte ad accelerare il processo, esercitando pressione sull’Iran affinché accettasse il quadro già inviato alla Guida Suprema iraniana Mojtaba Khamenei, per l’approvazione. Raggiungere la Guida Suprema si è rivelato difficile, pertanto qualsiasi modifica al documento, noto come memorandum d’intesa, potrebbe comportare ulteriori ritardi, prosegue il New York Times. Non è stato immediatamente chiaro, afferma il quotidiano Usa, quali modifiche siano state apportate al testo dell’accordo. Due funzionari hanno affermato che Trump sarebbe preoccupato per alcune parti che prevedevano lo sblocco dei fondi destinati all’Iran. Aveva criticato aspramente il presidente Barack Obama per aver fatto lo stesso nell’accordo firmato oltre dieci anni fa per limitare il programma nucleare iraniano. Le proposte sono state elaborate con il coinvolgimento di intermediari, tra cui il Pakistan.

Fonte Ansa