Iran: Trump apre alla possibilità di un incontro con Khamenei

Donald Trump tende la mano a Teheran e si dichiara pronto a incontrare la nuova Guida Suprema iraniana, Mojtaba Khamenei, qualora si arrivasse a un’intesa per mettere fine al conflitto che da quattro mesi oppone Stati Uniti e Iran. Mentre Washington lascia aperta la strada del dialogo, dalla Russia arrivano critiche alla strategia americana. Il ministro degli Esteri Sergey Lavrov sostiene che gli Usa siano in difficoltà e incapaci di individuare una via d’uscita dalla crisi.

Le dichiarazioni di Trump

Donald Trump si sentirebbe “onorato” di incontrare la Guida Suprema iraniana, l’ayatollah Mojtaba Khamenei. Il presidente americano ha affermato che lo farebbe qualora venisse raggiunto un accordo per porre fine alla guerra tra Usa e Iran, che si protrae ormai da quattro mesi. “Se dovessimo raggiungere un accordo, è possibile che io lo incontri”, ha detto. “Per me andrebbe bene”, ha detto il tycoon rispondendo alle domande dei giornalisti nello Studio Ovale. Mojtaba Khamenei è stato nominato Guida Suprema dell’Iran dopo che suo padre, l’ayatollah Ali Khamenei, è rimasto ucciso nel primo giorno di combattimenti. Trump ha affermato che, nonostante gli attacchi congiunti Usa-Israele abbiano causato la morte del padre e di altri membri della sua famiglia, si aspetta che quest’ultimo si dimostri un “professionista”, quanto all’ipotesi di incontro. “In certi ambienti, a dire il vero, gode di un’ottima reputazione”, ha osservato Trump.

La posizione russa

Gli Stati Uniti sono a disagio con la situazione in Iran e non sanno come uscirne, secondo il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov che ne ha parlato in un’intervista a Izvestia, riportata dalla Tass. “Il presidente Trump ad un certo punto ha detto ‘Distruggeremo l’Iran come civiltà’. Era un’ambizione coraggiosa – ha affermato Lavrov – nessuno dubita che questo obiettivo sia irraggiungibile”. “E non è un caso – ha aggiunto – che gli Stati Uniti comprendano chiaramente e siano a disagio con questa situazione, a giudicare dalle loro dichiarazioni e azioni e non sappiano come uscirne”.

Fonte Ansa