Iran: Trump annuncia la sospensione degli attacchi

Donald Trump ha annunciato di aver accettato di sospendere gli attacchi in Iran, legando la decisione alla prospettiva di un rapido accordo con Teheran. Al centro delle trattative ci sono la riapertura dello Stretto di Hormuz e la questione del programma nucleare iraniano. Parallelamente, proseguono i negoziati diplomatici per cercare una soluzione alla crisi.

Le dichiarazioni

Il presidente americano Donald Trump ha detto di aver “accettato di ritirare l’attacco” sull’Iran su richiesta di Teheran “e di altri Paesi del Medio Oriente” a patto che si arrivi “ad un rapido accordo” sulla “totale apertura dello Stretto di Hormuz e sulla fine della minaccia nucleare da parte dell’Iran”. “Gli Stati Uniti – scrive Trump su Truth – sono pronti a intervenire contro la Repubblica Islamica dell’Iran con livelli di terrore, forza e potenza militare mai visti dalla Seconda Guerra mondiale. Nonostante ciò, ci è stato chiesto dall’Iran e da altri Paesi del Medio Oriente di sospendere qualsiasi attacco nei perimetri di un accordo che è stato raggiungo. Questo includerebbe la completa, totale e immediata apertura dello Stretto di Hormuz e la fine della minaccia nucleare dell’Iran. In base a questa richiesta, ho accettato, per il bene del futuro del mondo e, allo stesso modo, per la sopravvivenza di un Iran prospero e di successo, di annullare l’attacco, a patto che si arrivi rapidamente a un accordo. Lo Stato di Israele si unisce a me in questo impegno. Mettetevi al lavoro, tutti, e portate a termine l’operazione”.

I colloqui

I mediatori del Qatar hanno avuto colloqui separati con il ministro degli esteri dell’Iran Abbas Araghchi, funzionari dell’Oman e l’inviato della Casa Bianca Steve Witkoff nel tentativo di trovare un accordo per riaprire lo Stretto di Hormuz. Lo riporta Axios citando alcune fonti, secondo le quali nelle trattative sono stati compiuti dei progressi ma non è chiaro se siano sufficienti a disinnescare la crisi.

Fonte Ansa