Esteri

Iran: Teheran istituisce dei gruppi di lavoro su nucleare e sanzioni

Conclusi i colloqui tecnici in Svizzera, Teheran annuncia la nascita di tavoli negoziali dedicati anche alla ricostruzione economica e al monitoraggio degli accordi

Di redazione
Foto di Behrouz Jafarnezhad su Unsplash

L’Iran compie un nuovo passo nel dialogo con gli Stati Uniti sul dossier nucleare. Al termine dei colloqui tecnici svoltisi in Svizzera, Teheran ha annunciato la creazione di quattro gruppi di lavoro incaricati di affrontare i principali nodi del negoziato, dalla revoca delle sanzioni alle questioni nucleari, fino alla ricostruzione economica e al monitoraggio dell’attuazione degli eventuali accordi raggiunti.

L’annuncio

L’Iran ha annunciato l’istituzione di gruppi di lavoro sul nucleare e sulle sanzioni nell’ambito dei negoziati con gli Stati Uniti. Inoltre, ha comunicato la conclusione dei colloqui tecnici in Svizzera. I colloqui tecnici tra Iran e Stati Uniti in Svizzera si sono conclusi dunque con la creazione di gruppi negoziali, fanno sapere i media iraniani.

I gruppi di lavoro

I negoziatori “hanno deciso di istituire quattro gruppi di lavoro: Cessazione delle sanzioni, Affari nucleari, Ricostruzione e sviluppo economico, e Monitoraggio e attuazione”, ha affermato l’agenzia di stampa statale Irna, citando il viceministro degli Esteri Kazem Gharibabadi.

Fonte Ansa

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