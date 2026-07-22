Esteri

Iran: raid su basi aree Usa in Giordania

Teheran ha colpito le basi aree statunitensi del Principe Hassan e del Re Faisal in Giordania. L'Agenzia Ue per la sicurezza area invita a non sorvolare il Paese bersaglio di attacchi

Di redazione
Foto di Lara Jameson: https://www.pexels.com/it-it/foto/emirati-arabi-uniti-pakistan-mappa-del-mondo-afghanistan-8828624/

Non si ferma l’ondata di attacchi, con missili e droni, dell’Iran sulla Giordania. Teheran ha colpito due basi aree degli Stati Uniti nel Paese mediorientale, quelle del Principe Hassan e del Re Faisal. Lo affermano le Guardie rivoluzionarie in un comunicato, in cui parlano anche delle perdite inflitte all’esercito Usa in termini di vite umane e di droni ed elicotteri. Vista la situazione, l’Agenzia dell’Unione Europea per la Sicurezza Aerea (Easa) ha invitato le compagnie aeree a non sorvolare la Giordania.

Gli attacchi iraniani

Le Guardie Rivoluzionarie hanno dichiarato in un comunicato che “l’Iran ha preso di mira le basi aeree statunitensi del Principe Hassan e del Re Faisal, in Giordania. Sono state inflitte pesanti perdite all’esercito americano e sono stati distrutti un silo di F-15M, oltre a un totale di 10 droni, tra cui otto MQ-9, e due elicotteri. Diversi membri delle forze americane sono rimasti uccisi e feriti durante l’attacco con i droni”, si legge nel comunicato, citato dall’Irna.

L’indicazione dell’Agenzia Ue per la sicurezza aerea

L’Agenzia dell’Unione Europea per la Sicurezza Aerea (Easa) ha sconsigliato alle compagnie aeree di sorvolare la Giordania, Paese bersaglio di attacchi da parte dell’Iran. “I ricorrenti attacchi missilistici iraniani – e, in misura minore, quelli con droni – contro obiettivi in Giordania, unitamente all’attivazione dei sistemi di difesa aerea, comportano un rischio maggiore”, ha dichiarato l’Easa in una comunicazione rivolta alle compagnie aeree.

Fonte Ansa

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