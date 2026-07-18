Esteri

Iran: proseguono i bombardamenti statunitensi

Il Centcom ha annunciato nuovi attacchi contro infrastrutture strategiche e basi militari di Teheran

Di redazione
Foto di Guy Seela : https://www.pexels.com/it-it/foto/volando-volante-aereo-cielo-azzurro-16550473/

Prosegue senza interruzioni l’offensiva militare degli Stati Uniti contro obiettivi iraniani, in un contesto di tensione sempre più elevata in Medio Oriente. Il Comando centrale statunitense (Centcom) ha confermato la settima notte consecutiva di attacchi, spiegando che le operazioni hanno preso di mira infrastrutture considerate strategiche. Washington ribadisce inoltre di mantenere nella regione un imponente dispositivo militare, pronto a intervenire in caso di ulteriori sviluppi della crisi.

Gli attacchi

“Le forze statunitensi hanno concluso la settima notte consecutiva di attacchi contro l’Iran”. Lo annuncia il Comando centrale degli Stati Uniti (Centcom) sul proprio profilo del social X.

Gli obiettivi colpiti

Il Centcom rende noto di aver “colpito siti di sorveglianza, infrastrutture logistiche militari, depositi sotterranei di armi e risorse navali”. Le forze statunitensi hanno impiegato aerei da combattimento, droni e navi da guerra, oltre ad altre risorse.

I militari impegnati

Oltre 50 mila militari statunitensi sono operativi in tutto il Medio Oriente, conclude il Centcom, “e rimangono vigili, letali e pronti all’azione”.

Fonte Ansa

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