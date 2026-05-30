Iran, Pezeshkian apre al dialogo: “Pronti a un accordo dignitoso per la pace”

L’Iran si dice disponibile a raggiungere un’intesa che consenta di porre fine al conflitto con gli Stati Uniti e di ridurre le tensioni nella regione. Durante una telefonata con l’emiro del Qatar, il presidente Masoud Pezeshkian ha ribadito l’impegno di Teheran per il dialogo, invitando la controparte a dimostrare una concreta volontà politica e a rispettare gli obblighi previsti dal diritto internazionale.

Le dichiarazioni

Il presidente iraniano Masoud Pezeshkian ha sottolineato che l’Iran è pronto a raggiungere un “quadro dignitoso” per porre fine alla guerra in corso con gli Stati Uniti e alle tensioni regionali. Secondo l’agenzia di stampa Irna, Pezeshkian ha rilasciato questa dichiarazione durante una conversazione telefonica con l’emiro del Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, nella tarda serata di ieri. “Teheran ha costantemente dimostrato il suo impegno per il dialogo”, ha affermato Pezeshkian, esortando l’altra parte a “ricambiare mostrando una reale volontà politica e rispettando gli obblighi internazionali”.

Fonte Ansa