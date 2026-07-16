Iran: nuovi raid statunitensi contro basi e sistemi missilistici

Il Comando centrale delle forze armate statunitensi ha annunciato di aver condotto una serie di attacchi mirati contro obiettivi militari iraniani, con l’obiettivo di ridurre la capacità di Teheran di minacciare le navi commerciali nello Stretto di Hormuz. I raid, eseguiti con munizioni di precisione, hanno interessato diverse località, tra cui Bandar Abbas, e si sono conclusi alle 21 ora statunitense.

L’attacco

“Le forze statunitensi hanno colpito centri di comando iraniani, siti di difesa aerea, sistemi missilistici e di droni, nonché strutture di sorveglianza costiera, al fine di ridurre ulteriormente la capacità dell’Iran di minacciare i marittimi innocenti che prestano servizio a bordo di navi commerciali in transito nello Stretto di Hormuz”. Lo scrive su X il Comando centrale delle forze armate statunitensi, aggiungendo di aver utilizzato munizioni di precisione per colpire obiettivi in diverse località, tra cui Bandar Abbas. Gli attacchi si sono conclusi alle 21 (ora degli Stati Uniti).

Fonte Ansa