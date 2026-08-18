Iran: nave colpita da un proiettile non identificato nello Stretto di Hormuz

Tensione nello Stretto di Hormuz, dove una nave è stata colpita da un proiettile non identificato mentre era impegnata nelle manovre per lasciare il cruciale passaggio marittimo. L’impatto ha provocato danni alla sala macchine e il ferimento di un membro dell’equipaggio. I soccorsi sono stati attivati dalle autorità, mentre non risultano al momento conseguenze ambientali.

La situazione

Una nave non meglio precisata è stata colpita da un proiettile non identificato, che ha provocato danni alla sala macchine e il ferimento di un membro dell’equipaggio, mentre manovrava per uscire dallo stretto di Hormuz: lo segnala il Centro del Regno Unito per le operazioni di commercio marittimo (Ukmto) sul suo sito, ripreso anche da Al Jazeera. I membri dell’equipaggio stanno ricevendo assistenza dalla Guardia Costiera dell’Oman e, al momento, non si segnalano impatti ambientali, aggiunge l’Ukmto.

Fonte Ansa