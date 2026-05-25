Esteri

Iran, media Usa: “Raggiunto un accordo di principio”

Washington e Teheran trattano sui dettagli finali: al centro lo smaltimento dell’uranio altamente arricchito

Di redazione
Foto di ekrem da Pixabay

Stati Uniti e Iran avrebbero raggiunto un accordo di principio che potrebbe aprire la strada alla fine della guerra in Medio Oriente. A riferirlo sono diversi media statunitensi, tra cui il New York Times, la Cnn e la Cbs, che citano fonti dell’amministrazione americana. Secondo un alto funzionario Usa, Teheran avrebbe accettato in linea di principio di procedere allo smaltimento dell’uranio altamente arricchito. Restano però ancora da definire le modalità operative dell’intesa, oggetto di negoziati tra le due parti. Washington e Teheran starebbero ora lavorando a un accordo definitivo, la cui approvazione finale potrebbe richiedere ancora alcuni giorni.

L’accordo di principio

Gli Stati Uniti e l’Iran avrebbero raggiunto un “accordo di principio” che potrebbe porre fine alla guerra in Medio Oriente, ma l’approvazione definitiva da parte dei leader di entrambe le parti potrebbe richiedere giorni. È quanto ribadiscono i media Usa, tra cui il New York Times, la Cbs e la Cnn. Le testate citano “un alto funzionario Usa”, anonimo, secondo il quale gli iraniani avrebbero accettato in linea di principio un accordo che includerebbe lo smaltimento dell’uranio altamente arricchito, ha affermato il funzionario, e vi è un ampio impegno appunto sui principi.

Le possibili modalità

Le modalità con cui Teheran lo farà sono però ancora oggetto di negoziazione, ha affermato il funzionario statunitense. In ogni caso, confermano le fonti, Stati Uniti e Iran stanno lavorando per raggiungere un accordo definitivo.

Fonte Ansa

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