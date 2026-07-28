Esteri

Iran, intelligence Usa: le sanzioni possono causare più danni dei raid

L'intelligence USA rileva la profonda crisi del regime di Teheran: mancano fondi per benzina e stipendi

Di redazione
Photo by Mehdi Salehi: https://www.pexels.com/photo/aerial-view-of-tehran-s-urban-landscape-at-dusk-31468386/

L’efficacia delle sanzioni economiche potrebbe superare quella delle operazioni militari nel minare la stabilità del regime iraniano. Secondo l’intelligence americana, Teheran si trova ad affrontare una crisi profonda, segnata dalla carenza di liquidità per beni essenziali e stipendi. La priorità dei funzionari iraniani appare ormai chiara: prima ancora di fermare i bombardamenti, la vera urgenza per il Paese è ottenere risorse finanziarie.

Le dichiarazioni

Le sanzioni possono causare alla fine più danni dei bombardamenti al regime dell’Iran. Lo hanno riferito alcuni funzionari americani ad Axios, mettendo in evidenza come le informazioni di intelligence indicano una profonda crisi economica nel paese. “Gli iraniani vogliono fermare i bombardamenti e voglio soldi. Ma nell’ordine inverso, vogliono prima i soldi”, ha osservato un funzionario americano. Secondo gli 007, all’Iran mancano i soldi per pagare le truffe e la benzina e il rischio è che ci sia una corsa alle banche per ritirare denaro.

Fonte Ansa

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