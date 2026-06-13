Esteri

Iran: droni contro il traffico navale nello Stretto di Hormuz

Il Centcom riferisce di un tentativo iraniano di colpire navi commerciali in transito. Le forze statunitensi hanno intercettato e abbattuto i velivoli

Di redazione
Image by WikiImages from Pixabay

Nuova tensione nel Golfo Persico, dove l’Iran avrebbe lanciato diversi droni d’attacco contro navi commerciali in transito nello Stretto di Hormuz. Lo riferisce il Comando centrale degli Stati Uniti (Centcom), secondo cui tutti i velivoli sono stati intercettati e abbattuti. Nonostante l’episodio, il traffico marittimo internazionale continua a scorrere regolarmente attraverso il cruciale passaggio strategico.

L’attacco

L’Iran ha lanciato “diversi droni d’attacco unidirezionali nel tentativo di colpire navi commerciali in transito nello Stretto di Hormuz”, secondo quanto ha riferito il Comando centrale militare Usa (Centcom). Le forze statunitensi “li hanno abbattuti tutti nelle ultime ore, mentre il flusso di traffico attraverso lo Stretto prosegue senza ostacoli. Il corridoio commerciale internazionale rimane aperto al transito”, si legge in post un X.

Fonte Ansa

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