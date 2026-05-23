Iran, Cnn: “Presentate a Trump le diverse opzioni per riprendere la guerra”

Donald Trump avrebbe ricevuto dai suoi consiglieri diverse opzioni per una possibile ripresa delle operazioni militari contro l’Iran. Secondo quanto riferito da Cnn e Wall Street Journal, il presidente Usa non escluderebbe attacchi mirati, ma avrebbe scelto di concedere ulteriore spazio ai negoziati diplomatici dopo gli ultimi aggiornamenti sulle trattative con Teheran. La situazione resta dunque in equilibrio tra pressione militare e ricerca di una soluzione politica alla crisi.

Le possibilità

A Donald Trump sono state presentate le opzioni per riprendere la guerra in Iran. Lo riporta Cnn citando alcune fonti. Secondo il Wall Street Journal che cita alcune fonti, Trump non esclude possibili attacchi all’Iran ma ha informato i suoi collaboratori che vuole concedere più tempo al processo diplomatico dopo essere stato aggiornato sullo stato delle trattative.

Fonte Ansa