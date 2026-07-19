Esteri

Iran: bombardamenti americani su diversi obiettivi militari

Il Centcom ha annunciato l'ottava notte consecutiva di operazioni contro obiettivi strategici di Teheran

Di redazione
Foto di Alp Yıldızlar: https://www.pexels.com/it-it/foto/aeroporto-passerella-aeroplano-cielo-azzurro-15127547/

L’offensiva militare degli Stati Uniti contro l’Iran prosegue senza sosta, alimentando una fase di forte tensione in Medio Oriente. Nelle ultime ore il Comando Centrale statunitense (Centcom) ha annunciato una nuova ondata di bombardamenti mirati contro infrastrutture militari iraniane, con l’obiettivo dichiarato di ridurne le capacità operative. L’azione rappresenta l’ottava notte consecutiva di attacchi e si inserisce nel quadro della risposta americana alle recenti azioni attribuite alle Guardie Rivoluzionarie.

Gli attacchi

Il Comando Centrale degli Stati Uniti (Centcom) ha completato un’altra serie di attacchi contro l’Iran. L’annuncio sul profilo del social X del Centcom. “Durante l’ottava notte consecutiva di attacchi statunitensi, le forze del Centcom – si legge nella nota del Comando centrale – hanno colpito con successo strutture militari iraniane di sorveglianza costiera e di difesa aerea, mezzi navali e siti di stoccaggio di missili e droni, al fine di continuare a indebolire le capacità militari iraniane. Le forze armate statunitensi hanno inoltre preso di mira le forze del Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche che il 17 luglio avevano sferrato attacchi contro membri delle forze armate statunitensi in Giordania”.

Fonte Ansa

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