Esteri

Iran, attacco alle basi Usa: Teheran rivendica la rappresaglia

Le Guardie Rivoluzionarie di Teheran hanno dichiarato di aver colpito obiettivi militari statunitensi in risposta ai precedenti raid americani

Di redazione
Foto di Nourieh Ferdosian su Unsplash

Si riaccende la tensione in Medio Oriente dopo che l’Iran ha rivendicato un attacco contro posizioni militari statunitensi nella regione. Teheran presenta l’operazione come una rappresaglia ai recenti raid Usa sul proprio territorio e avverte che eventuali nuove azioni militari americane provocheranno una risposta ancora più ampia, alimentando i timori di un’ulteriore escalation del conflitto.

L’attacco

Le Guardie Rivoluzionarie iraniane affermano di aver colpito posizioni militari statunitensi nella regione come azione di rappresaglia per i raid Usa in Iran. Lo riporta la televisione di Stato iraniana. L’esercito statunitense aveva precedentemente annunciato di aver colpito obiettivi in Iran in risposta a un attacco a una nave mercantile nello Stretto di Hormuz, attribuito a Teheran. “Se l’aggressione si ripeterà, la nostra risposta sarà più ampia di questa”, hanno avvertito i pasdaran.

Fonte Ansa

Articolo precedente
Beato Benvenuto da Gubbio, il frate francescano che servì i lebbrosi con amore
Prossimo articolo
Sisma in Venezuela: si aggrava il bilancio delle vittime tra macerie e ospedali al collasso

ARTICOLI CORRELATI

AUTORE

redazione
redazione

ARTICOLI DI ALTRI AUTORI

Ricevi sempre le ultime notizie

Ricevi comodamente e senza costi tutte le ultime notizie direttamente nella tua casella email.

NEWSLETTER

Stay Connected

Seguici sui nostri social !

Scrivi a In Terris

Per inviare un messaggio al direttore o scrivere un tuo articolo:

SCEGLI UN'OPZIONE

ARTICOLI RECENTI

ALTRE NOTIZIE