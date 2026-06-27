Iran, attacco alle basi Usa: Teheran rivendica la rappresaglia

Si riaccende la tensione in Medio Oriente dopo che l’Iran ha rivendicato un attacco contro posizioni militari statunitensi nella regione. Teheran presenta l’operazione come una rappresaglia ai recenti raid Usa sul proprio territorio e avverte che eventuali nuove azioni militari americane provocheranno una risposta ancora più ampia, alimentando i timori di un’ulteriore escalation del conflitto.
L’attacco
Le Guardie Rivoluzionarie iraniane affermano di aver colpito posizioni militari statunitensi nella regione come azione di rappresaglia per i raid Usa in Iran. Lo riporta la televisione di Stato iraniana. L’esercito statunitense aveva precedentemente annunciato di aver colpito obiettivi in Iran in risposta a un attacco a una nave mercantile nello Stretto di Hormuz, attribuito a Teheran. “Se l’aggressione si ripeterà, la nostra risposta sarà più ampia di questa”, hanno avvertito i pasdaran.
Fonte Ansa