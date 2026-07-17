Iran: attacchi statunitensi nell’area di Bandar Abbas

Prosegue l’escalation militare tra Stati Uniti e Iran. Nelle ultime ore le forze americane hanno colpito alcuni ponti strategici con l’obiettivo di interrompere le linee di rifornimento verso Bandar Abbas, città portuale che ospita un’importante base dei Pasdaran. L’operazione si inserisce nel tentativo di limitare la capacità iraniana di operare nello Stretto di Hormuz.
Gli attacchi
Gli Stati Uniti hanno colpito diversi ponti in Iran nel tentativo di interrompere le vie di rifornimento verso una città portuale e base navale nello Stretto di Hormuz, usate dall’Iran per attaccare le navi. Lo afferma un funzionario americano con il Wall Street Journal.
La base colpita
Secondo quanto riportato dall’iraniana Irib, nel mirino americano sarebbe finita Bandar Abbas, che ospita una base del Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica ed cruciale per consentire all’Iran di proiettare forza nello Stretto.
Fonte Ansa