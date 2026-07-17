Esteri

Iran: attacchi statunitensi nell’area di Bandar Abbas

L'operazione punta a interrompere i rifornimenti verso la base navale sullo Stretto di Hormuz. Teheran denuncia i raid su un'infrastruttura chiave dei Pasdaran

Di redazione
Foto di Trevor Carpenter: https://www.pexels.com/it-it/foto/volando-volante-aeroplano-usa-17425555/

Prosegue l’escalation militare tra Stati Uniti e Iran. Nelle ultime ore le forze americane hanno colpito alcuni ponti strategici con l’obiettivo di interrompere le linee di rifornimento verso Bandar Abbas, città portuale che ospita un’importante base dei Pasdaran. L’operazione si inserisce nel tentativo di limitare la capacità iraniana di operare nello Stretto di Hormuz.

Gli attacchi

Gli Stati Uniti hanno colpito diversi ponti in Iran nel tentativo di interrompere le vie di rifornimento verso una città portuale e base navale nello Stretto di Hormuz, usate dall’Iran per attaccare le navi. Lo afferma un funzionario americano con il Wall Street Journal.

La base colpita

Secondo quanto riportato dall’iraniana Irib, nel mirino americano sarebbe finita Bandar Abbas, che ospita una base del Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica ed cruciale per consentire all’Iran di proiettare forza nello Stretto.

Fonte Ansa

Articolo precedente
Santa Marcellina: preghiera, carità e fede al fianco di Sant’Ambrogio

ARTICOLI CORRELATI

AUTORE

redazione
redazione

ARTICOLI DI ALTRI AUTORI

Ricevi sempre le ultime notizie

Ricevi comodamente e senza costi tutte le ultime notizie direttamente nella tua casella email.

NEWSLETTER

Stay Connected

Seguici sui nostri social !

Scrivi a In Terris

Per inviare un messaggio al direttore o scrivere un tuo articolo:

SCEGLI UN'OPZIONE

ARTICOLI RECENTI

ALTRE NOTIZIE