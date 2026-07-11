Iran, Araghchi: “Teheran ha mantenuto la parola sul cessate il fuoco con gli Stati Uniti”

L’Iran rivendica di aver rispettato gli impegni assunti sul cessate il fuoco con gli Stati Uniti e rilancia le accuse contro Washington. Il ministro degli Esteri Abbas Araghchi sostiene che Teheran abbia mantenuto la parola data, denunciando al contempo presunte violazioni del memorandum d’intesa da parte americana, mentre resta aperta la prospettiva di nuovi negoziati.

Le dichiarazioni

Il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi ha dichiarato che Teheran ha “mantenuto la parola data” sul cessate il fuoco con gli Stati Uniti, dopo che Donald Trump ha insistito sul fatto che la tregua fosse finita, ma che avesse acconsentito a ulteriori negoziati con la Repubblica islamica. “Finora l’Iran ha mantenuto la parola data, a differenza del ‘cosiddetto’ Segretario del Tesoro statunitense che sta violando il paragrafo 9 del Memorandum d’intesa”, ha scritto Araghchi su X, riferendosi a una parte del memorandum d’intesa relativa al mancato dispiegamento di ulteriori forze statunitensi nella regione.

Fonte Ansa