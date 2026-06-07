Iran: abbattuti droni di Teheran a Hormuz

A cento giorni dall’inizio del conflitto, lo Stretto di Hormuz resta chiuso e la tensione tra Iran e Stati Uniti continua a crescere. Il Comando centrale americano (Cencom) riferisce di aver abbattuto due droni d’attacco iraniani ritenuti una minaccia per la navigazione internazionale. Washington ribadisce la propria determinazione a garantire la sicurezza delle rotte marittime nell’area.
L’abbattimento
“Nella giornata di oggi, le forze statunitensi in Medio Oriente hanno abbattuto due droni d’attacco iraniani che minacciavano il traffico marittimo internazionale nello Stretto di Hormuz”. Si legge in un post su X del Cencom americano. Il Comando aggiunge che “le forze armate americane restano pronte a continuare a difendersi dall’aggressione iraniana”.
Fonte Ansa