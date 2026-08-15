Indonesia: terremoto di magnitudo 7.7 sull’isola di Flores

Un forte terremoto di magnitudo 7.7 ha colpito l’area dell’isola indonesiana di Flores, facendo scattare l’allarme tsunami e spingendo le autorità a disporre l’immediata evacuazione delle zone costiere. L’appello riguarda in particolare le comunità lungo le coste settentrionali e meridionali dell’isola e le aree circostanti. La popolazione è stata invitata a non attendere ulteriori indicazioni e a raggiungere rapidamente luoghi sicuri, lontani dalla costa e situati a quote più elevate, per ridurre il rischio legato a eventuali onde di tsunami.

La situazione

Le autorità indonesiane esortano i residenti delle zone costiere dell’isola di Flores a evacuare immediatamente verso zone più elevate in seguito ad un forte terremoto di magnitudo 7.7 che ha fatto scattare un allarme tsunami.

Le dichiarazioni

“Esortiamo vivamente le nostre comunità lungo la costa settentrionale di Flores e nelle zone meridionali, nelle isole meridionali e in tutta la regione meridionale, a effettuare immediatamente l’autoevacuazione”, ha dichiarato Abdul Muhari, un funzionario dell’agenzia nazionale per la gestione dei disastri, BNPB. I residenti dovrebbero “allontanarsi dalla costa, spostandosi di oltre due chilometri nell’entroterra o spostandosi in zone collinari a più di 10 metri di altezza”, ha detto all’emittente locale Kompas TV.

Fonte Ansa