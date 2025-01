Inauguration day, il programma della giornata

L’Inauguration Day di Donald Trump come 47° presidente degli Stati Uniti si terrà oggi a Washington DC. La giornata inizierà con una funzione religiosa a St. John’s Church, seguita da un tè alla Casa Bianca e poi il trasferimento a Capitol Hill. Il giuramento è previsto per mezzogiorno, seguito dalla cerimonia della firma e dal pranzo inaugurale alla National Statutory Hall. Trump parteciperà poi alla parata presidenziale e alla tradizionale cerimonia della firma allo Studio Ovale. In serata, prenderà parte a tre balli inaugurali. Giorgia Meloni è atterrata a Washington e potrebbe incontrare Trump e Elon Musk.

L’insediamento

L’insediamento di Donald Trump quale 47/mo presidente degli Stati Uniti è previsto per oggi, a Washington DC nel corso dell’Inauguration Day: una cerimonia che durerà l’intera giornata, scandita da numerosi momenti istituzionali, e che vedrà il suo culmine nel momento del giuramento atteso per mezzogiorno ora locale (le 18 in Italia), nella Rotonda all’interno del Capitol dove è stato spostato a causa del freddo estremo atteso nella capitale.

Il programma istituzionale

Il programma istituzionale verrà aperto da una funzione religiosa, cui prenderà parte Donald Trump, a quel punto ancora presidente eletto, presso la St. John’s Church di Washington con inizio alle 8.15 del mattino ora locale, le 14.15 in Italia. Questa tappa verrà seguita da un tè alla Casa Bianca, da dove successivamente partirà il convoglio che porterà il presidente eletto a Capitol Hill. Contestualmente i cittadini che vorranno assistere al giuramento saranno ospitati presso la Capital One Arena, un grande centro congressi a metà strada fra la Casa Bianca e il Capitol allestito per ospitare la folla in alternativa all’evento all’aperto ai piedi della cupola del Capitol. Da lì appunto si potrà assistere a distanza al momento in cui Trump presterà giuramento, a mezzogiorno, cui seguirà la cerimonia della firma, nella President’s Signing Room del Campidoglio, alla presenza di legislatori e di stretti collaboratori del presidente ormai insediato. Seguirà il pranzo inaugurale – presso la National Statutary Hall – che il presidente terrà con il vicepresidente, i leader del Senato e i membri della commissione congiunta del Congresso responsabile per la cerimonia di insediamento. A quel punto, con tutta probabilità Trump, si dirigerà alla Capital One Arena per la parata presidenziale e successivamente alla Casa Bianca in corteo lungo Pennsylvania Avenue.

La cerimonia

Alla Casa Bianca, Trump parteciperà alla tradizionale cerimonia della firma nello Studio Ovale per ordini esecutivi o nomine. Poi in serata – ancora come da tradizione – il presidente parteciperà a tre balli inaugurali: il ballo del comandante in capo, il ballo inaugurale della libertà e lo Starlight Ball. Ed è inoltre previsto che parli a tutti e tre gli eventi. Per il ballo del comandante in capo ci si attende un discorso dedicato ai membri delle forze armate americane, il discorso al ballo inaugurale della Libertà dovrebbe essere rivolto ai sostenitori di Trump, mentre durante lo ‘Starlight ball’ il presidente rivolgerà un messaggio ai suoi principali donatori. Il programma istituzionale prevede anche che il presidente – e commander in chief – passi in rassegna le truppe militari sui gradini del Campidoglio, ma con la cerimonia spostata al chiuso non è chiaro se ciò avverrà all’esterno del Campidoglio o se verrà spostato all’interno.

L’arrivo di Giorgia Meloni

La premier italiana Giorgia Meloni è atterrata a Washington, dove fra poche ore assisterà all’insediamento di Donald Trump come presidente degli Stati Uniti. È assai probabile, secondo alcune fonti, che Meloni avrà un breve incontro con Trump e con Elon Musk durante l’Inauguration Day.

