Il tifone Man-yi flagella le Filippine: migliaia le case sommerse

Acque alluvionali alte più di quattro metri hanno sommerso migliaia di case nelle Filippine settentrionali, da due giorni flagellata dal tifone Man-yi, dopo che i fiumi sono straripati a causa delle forti piogge e del rilascio di una diga. Il tifone ha inondato ampie zone delle Filippine nel fine settimana, gonfiando il fiume Cagayan e i suoi affluenti e costringendo al rilascio di acqua dalla diga di Magat, sull’isola principale di Luzon. Il Cagayan ha rotto gli argini, riversando acqua su terreni agricoli e comunità, colpendo decine di migliaia di persone. Pezzi di edifici, lampioni e alberi sono stati trascinati nel lago di acqua marrone che ha preso posto nella città di Tuguegarao nella provincia di Cagayan. Un funzionario provinciale della protezione civile Ian Valdepenas ha affermato che le acque alluvionali hanno raggiunto più di quattro metri in alcuni punti. “Abbiamo subito piogge molto forti due giorni fa, ma quando l’inondazione stava appena iniziando a crescere, la diga di Magat ha iniziato a rilasciare enormi volumi di acqua”, ha detto Valdepenas all’AFP. “La nostra terra era già satura di acqua a causa dei tifoni consecutivi che hanno colpito la zona”. Man-yi è stata la sesta grande tempesta in un mese a colpire le Filippine: una sequela di tempeste che ha lasciato almeno 171 persone morte e migliaia di senzatetto, oltre a aver spazzato via raccolti e bestiame.

Fonte Ansa