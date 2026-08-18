Il costo del terremoto in Colombia: 9,5 miliardi per la ricostruzione

La ricostruzione post terremoto della Colombia costerà 9,5 miliardi. La stima l’ha fornita il presidente del Paese sudamericano Abelardo de la Espriella, che ha annunciato lo stato di emergenza economico e la creazione di un fondo per gli interventi. Il 10 agosto un sisma di magnitudo 7.4 ha colpito un terzo del territorio colombiano, causando danni nei dipartimenti di Chocó, Valle del Cauca, Risaralda, Quindio e Caldas e provocando quasi 300 morti. Nei giorni successivi la solidarietà internazionale ha fatto arrivare nel Paese tonnellate di aiuti umanitari e ulteriori interventi sono stati annunciati.

Le stime della ricostruzione

Il presidente della Colombia Abelardo de la Espriella ha stimato in circa 9,5 miliardi di dollari i fondi necessari per la ricostruzione dopo il terremoto di magnitudo 7.4 che il 10 agosto ha colpito il Paese, annunciando lo stato di emergenza economica e la creazione di un Fondo Miracolo per finanziare gli interventi. Nella sua prima dichiarazione ufficiale alla nazione dall’inizio della crisi, il presidente ha fornito un bilancio preliminare della catastrofe, che ha interessato circa un terzo del territorio colombiano. “Una società privata ha stimato perdite materiali dirette nei dipartimenti di Chocó, Valle del Cauca, Risaralda, Quindio e Caldas per circa 30.000 miliardi di pesos”, ha dichiarato De la Espriella, citando una valutazione di Ingeniar Risk Intelligence, società specializzata nella valutazione e modellizzazione del rischio di catastrofi.

I danni del sisma

In base ai dati forniti dal presidente, il sisma ha colpito 450 comuni in 15 dipartimenti, provocando quasi 300 morti, migliaia di feriti e coinvolgendo oltre 120mila famiglie.

La solidarietà internazionale

Secondo il ministero degli Esteri colombiano, nella prima settimana dell’emergenza sono arrivate nel Paese 222,5 tonnellate di aiuti umanitari: 100 da El Salvador, 58,5 dal Messico, 50 dal Cile e 14 dal Perù. Sono inoltre 144 gli operatori internazionali impegnati nelle aree colpite, provenienti da Israele, Ecuador e Stati Uniti. Altri aiuti sono stati annunciati da numerosi Paesi, tra cui Cina, Germania, India, Italia, Spagna e Stati Uniti, oltre che da organizzazioni internazionali e dalla Santa Sede.

Fonte Ansa