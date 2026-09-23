Esteri

IA: il G20 lavorerà a nuovi standard di sicurezza

L’annuncio del premier britannico Andy Burnham all’Onu: è prevista anche una nuova partnership con gli Stati Uniti sul versante dell’IA per proteggere le infrastrutture critiche

Di redazione
Foto di Sajjad Naqvi: https://www.pexels.com/it-it/foto/bandiere-internazionali-colorate-nello-skyline-di-doha-38434948/

La sicurezza dell’intelligenza artificiale sarà tra le priorità del G20 nel 2027, quando la presidenza passerà alla Gran Bretagna. L’obiettivo sarà definire nuovi standard condivisi per affrontare i rischi legati allo sviluppo e all’utilizzo dell’IA. L’annuncio è arrivato dal premier britannico Andy Burnham nel corso del suo intervento alle Nazioni Unite, durante il quale ha illustrato anche una nuova partnership con gli Stati Uniti per rafforzare la protezione delle infrastrutture critiche.

L’annuncio

Il G20 lavorerà a standard di sicurezza per l’intelligenza artificiale sotto la presidenza della Gran Bretagna nel 2027. Lo ha annunciato il premier britannico Andy Burnham, intervenendo all’Onu. Burnham ha anche dato conto di una nuova partnership con gli Stati Uniti nel campo dell’IA per contribuire a proteggere le infrastrutture critiche dagli attacchi. “Annuncio oggi che stiamo sviluppando una nuova partnership di difesa basata sull’IA con gli Stati Uniti per proteggere le nostre infrastrutture nazionali critiche”, ha affermato.

Fonte Ansa

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