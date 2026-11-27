A Port-au-Prince, le persone costrette a fuggire cercano riparo in chiese, scuole e stadi privi di condizioni igieniche e di sicurezza adeguate. In questi spazi precari donne e ragazze affrontano un rischio costante di violenza, spesso senza poter accedere tempestivamente alle cure mediche. Tra gennaio e ottobre 2026 Medici senza frontiere ha assistito 5.635 sopravvissute nella capitale haitiana, ma il fenomeno resta in gran parte sommerso e molte pazienti arrivano troppo tardi per alcuni trattamenti d’emergenza.

L’allarme

“Le persone sfollate finiscono in rifugi di fortuna, come chiese, scuole o stadi, che nella maggior parte dei casi sono insalubri e inadatti ad accoglierle. In questi luoghi, donne e ragazze sono particolarmente esposte alla violenza. Una nostra paziente ci ha raccontato di essere stata costretta a sdraiarsi sopra le proprie figlie adolescenti mentre dormivano, come unico modo per proteggerle da possibili aggressioni”. Il racconto è di Claudia Lodesani, coordinatrice medica di Medici senza frontiere a Port-au-Prince, capitale di Haiti.

Le dichiarazioni

L’ong, nel proprio sito web, denuncia che il numero di sopravvissute alla violenza sessuale che cercano assistenza nelle strutture di Medici senza frontiere a Port-au-Prince rimane allarmante anche nel 2026: “Tra gennaio e ottobre 2026, 5.635 sopravvissute sono state assistite nelle nostre strutture nella capitale, di cui 804 nel solo mese di luglio. Questi dati si riferiscono alle persone che sono riuscite ad accedere alle cure, in particolare presso l’ospedale di Cité Soleil e la clinica Pran Men’m. Non restituiscono tuttavia la reale portata del fenomeno, poiché non tutte le sopravvissute riescono a denunciare le violenze o a chiedere assistenza”, sostiene Msf. Afferma Marie-Camille Gauthier Lessard, coordinatrice del progetto Msf nella clinica Pran Men’m: “Molte sopravvissute non riescono a raggiungere le nostre strutture in tempo e in sicurezza. Tra gennaio e luglio 2026, oltre il 70% delle sopravvissute assistite da Msf è arrivato nelle nostre strutture dopo le 120 ore, un limite temporale critico per poter ricevere alcuni trattamenti medici di emergenza”.

Fonte Agensir