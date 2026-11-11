Haiti: la missione dei soldati salvadoregni tra sicurezza e diritti

L’invio di oltre duemila militari salvadoregni a Port-au-Prince, ufficialmente per contrastare le bande armate e contribuire alla ricerca di quattro soldati connazionali rapiti nelle scorse settimane, solleva interrogativi sul rispetto dei diritti umani. Amnesty International rivolge un appello ai Governi di Haiti e di El Salvador affinché garantiscano il rispetto del diritto internazionale e assicurino trasparenza, controlli e responsabilità durante tutte le operazioni delle forze dispiegate nel Paese caraibico.

L’appello

Amnesty International chiede ai Governi di Haiti e di El Salvador a garantire il rispetto dei diritti umani, in seguito all’invio di oltre 2.000 militari salvadoregni a Port-au-Prince, per combattere le bande armate, ufficialmente, per cercare quattro soldati connazionali che sono stati rapiti nelle scorse settimane. La direttrice per le Americhe di Amnesty International, Ana Piquer, ha dichiarato in un comunicato che sia il primo ministro di Haiti, Alix Didier Fils-Aimé, sia il presidente di El Salvador, Nayib Bukele, “devono garantire che tutte le operazioni delle forze salvadoregne ad Haiti rispettino il diritto internazionale dei diritti umani. L’impegno del primo ministro haitiano a non tollerare violazioni deve tradursi in garanzie effettive.

Gli auspici futuri

E ha aggiunto: “Entrambi i Governi devono rendere pubblico l’accordo che autorizza lo schieramento e spiegare come vigilano sulle forze dispiegate, quali regole disciplinano l’uso della forza, a chi devono rendere conto e come la popolazione può denunciare eventuali violazioni senza temere ritorsioni”. Il portavoce del segretario generale dell’Onu, Stéphane Dujarric, aveva spiegato la settimana scorsa che “la grande maggioranza” dei militari salvadoregni dispiegati ad Haiti “non fa parte della Forza di soppressione delle bande e, pertanto, rimane al di fuori dell’ambito del mandato e dei meccanismi di informazione dell’Ufficio di supporto delle Nazioni Unite”.

Fonte Agensir