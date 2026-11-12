Haiti-El Salvador: continua la cooperazione in materia di sicurezza

La situazione geopolitica e di sicurezza ad Haiti continua a evolversi rapidamente, ponendo al centro dell’attenzione internazionale il contributo offerto da El Salvador nella lotta contro le organizzazioni criminali armate. Di fronte a una crisi interna profonda e persistente, la cooperazione tra i due governi ha assunto un ruolo strategico di primo piano, sollevando al contempo dibattiti diplomatici e aspettative per il futuro della stabilità nel Paese caraibico.

Riconoscimento e cooperazione internazionale

Il primo ministro di Haiti Alix Didier Fils-Aimé ha ringraziato le truppe salvadoregne e la Forza di soppressione delle gang per le operazioni contro i gruppi armati nel Paese. “Saluto l’impegno delle forze salvadoregne nella lotta contro le gang”, ha scritto il premier, sottolineando che il contributo internazionale ha permesso di “recuperare il controllo territoriale e ristabilire l’autorità dello Stato”. L’elogio arriva in un contesto di divergenze tra Stati Uniti ed El Salvador sul coordinamento delle operazioni.

L’intervento dei militari

Il mese scorso il presidente Nayib Bukele ha inviato oltre 2.000 soldati a Porto Principe per cercare quattro militari dispersi dopo un’imboscata. “Il mio riconoscimento al presidente Nayib Bukele per il suo supporto e il suo impegno”, ha aggiunto Fils-Aimé, confermando la continuità della collaborazione tra i due Paesi.

Prospettive future e alleanze comunitarie

Durante una visita nella località agricola di Kenscoff, il primo ministro ha sostenuto i piani di ricostruzione della comunità. “C’è un’alleanza, iniziata tre settimane fa, tra il governo haitiano e Bukele. Darà risultati”, ha affermato davanti ai cittadini. A metà novembre Fils-Aimé si recherà in El Salvador per discutere il futuro e la permanenza del contingente centroamericano schierato ad Haiti.

Fonte Ansa