Esteri

Haiti-El Salvador: continua la cooperazione in materia di sicurezza

Il primo ministro di Haiti ha espresso gratitudine per il supporto militare salvadoregno, lodando i progressi nella riconquista del controllo territoriale

Di redazione
Foto di Robin Canfield su Unsplash

La situazione geopolitica e di sicurezza ad Haiti continua a evolversi rapidamente, ponendo al centro dell’attenzione internazionale il contributo offerto da El Salvador nella lotta contro le organizzazioni criminali armate. Di fronte a una crisi interna profonda e persistente, la cooperazione tra i due governi ha assunto un ruolo strategico di primo piano, sollevando al contempo dibattiti diplomatici e aspettative per il futuro della stabilità nel Paese caraibico.

Riconoscimento e cooperazione internazionale

Il primo ministro di Haiti Alix Didier Fils-Aimé ha ringraziato le truppe salvadoregne e la Forza di soppressione delle gang per le operazioni contro i gruppi armati nel Paese. “Saluto l’impegno delle forze salvadoregne nella lotta contro le gang”, ha scritto il premier, sottolineando che il contributo internazionale ha permesso di “recuperare il controllo territoriale e ristabilire l’autorità dello Stato”. L’elogio arriva in un contesto di divergenze tra Stati Uniti ed El Salvador sul coordinamento delle operazioni.

L’intervento dei militari

Il mese scorso il presidente Nayib Bukele ha inviato oltre 2.000 soldati a Porto Principe per cercare quattro militari dispersi dopo un’imboscata. “Il mio riconoscimento al presidente Nayib Bukele per il suo supporto e il suo impegno”, ha aggiunto Fils-Aimé, confermando la continuità della collaborazione tra i due Paesi.

Prospettive future e alleanze comunitarie

Durante una visita nella località agricola di Kenscoff, il primo ministro ha sostenuto i piani di ricostruzione della comunità. “C’è un’alleanza, iniziata tre settimane fa, tra il governo haitiano e Bukele. Darà risultati”, ha affermato davanti ai cittadini. A metà novembre Fils-Aimé si recherà in El Salvador per discutere il futuro e la permanenza del contingente centroamericano schierato ad Haiti.

Fonte Ansa

Sconto del 15% sul primo acquisto su StampaeStampe.it
Sconto del 15% sul primo acquisto su StampaeStampe.it
Articolo precedente
Leone XIV in Perù: “Sono ritornato in patria”

ARTICOLI CORRELATI

AUTORE

redazione
redazione

ARTICOLI DI ALTRI AUTORI

Lenovo

Ricevi sempre le ultime notizie

Ricevi comodamente e senza costi tutte le ultime notizie direttamente nella tua casella email.

NEWSLETTER

Stay Connected

Seguici sui nostri social !

Scrivi a In Terris

Per inviare un messaggio al direttore o scrivere un tuo articolo:

SCEGLI UN'OPZIONE

ARTICOLI RECENTI

ALTRE NOTIZIE