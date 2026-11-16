Haiti, ancora violenza: saccheggi e vittime nell’Artibonite

Mentre Haiti ed El Salvador avviano una cooperazione in nome della sicurezza, si registra un altro episodio di violenza nella repubblica caraibica. L’agenzia Alter-presse riferisce che secondo fonti localo un assalto da parte della band Gran Grif alla località di Morne-Robert, nella provincia settentrionale dell’isola, ha causato la morte di oltre dieci persone e danneggiato beni e case. Gli abitanti della zona avrebbero denunciato il mancato intervento delle Forze di repressione.

L’assalto a Morne-Robert

Secondo fonti locali, riportate dall’agenzia Alter-presse, oltre dieci persone sono state uccise durante un attacco della banda Gran Grif, sabato 14 novembre, a Morne-Robert, nella quarta sezione comunale di Saint-Marc, nell’Artibonite (provincia settentrionale del Paese). Gli assalitori avrebbero anche saccheggiato case e dato fuoco a beni, secondo la stessa fonte. Le vittime stavano percorrendo una strada secondaria che collega Les Verrettes a Saint-Marc, diventata molto trafficata dopo il blocco dell’asse principale. Gli abitanti della zona denunciano il mancato intervento della Forza di repressione delle bande (Frg), i cui soldati sono di stanza a Gonaïves, la principale città del dipartimento.

Le vittime

Il responsabile del Comitato per l’Iniziativa di Pace nel Basso Artibonite, André Saint-Louis, citato dalla radio Télé Confiance e dall’agenzia Efe, ha sottolineato che la maggior parte delle vittime erano contadini che utilizzavano quella strada proprio per evitare gli attacchi delle bande armate che controllano la strada principale, all’altezza del comune di Liancourt. La banda Gran Grif, a cui viene attribuito questo massacro, è la più importante dell’Artibonite ed è stata responsabile dell’80% delle vittime civili in tale zona tra il 2022 e il luglio 2025, secondo l’Onu.

Fonte Agensir