Esteri

Haiti al voto: l’annuncio delle elezioni generali per il 2027

Il Consiglio elettorale provvisorio di Haiti ha annunciato il calendario previsto per i due turni delle consultazioni - le prime dal 2016 - nel Paese caraibico: 18 luglio e 4 ottobre 2027

Di redazione
Foto di Claudia Altamimi su Unsplash

Haiti potrebbe andare al voto nell’estate 2027 e interrompere uno stallo politico e istituzionale lungo anni, dopo l’assassinio del presidente nel 2021. Il Consiglio elettorale provvisorio del Paese caraibico, dove la violenza dei gruppi armati ha causato oltre 2.500 vittime nella popolazione civile da aprile di quest’anno e 1,5 milioni di sfollati, ha annunciato che le elezioni generali, presidenziali e legislative, si terranno in due turni, rispettivamente il 18 luglio e il 4 ottobre.

L’annuncio

Le autorità elettorali haitiane hanno annunciato lo svolgimento di elezioni presidenziali e legislative nell’estate del 2027 – dopo l’ennesimo rinvio – in un Paese devastato dalla violenza delle bande criminali.

Il calendario elettorale

Il primo turno delle consultazioni è previsto per il 18 luglio, mentre il secondo turno si terrà il 4 ottobre, secondo il calendario pubblicato dal Consiglio elettorale provvisorio. Haiti non tiene elezioni dal 2016 e l’ultimo presidente, assassinato nel 2021, non è mai stato sostituito.

Fonte Ansa

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